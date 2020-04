Geen promotie voor de vrouwen van Warande en Push: ‘Vooral jammer dat we niet meer kunnen hockeyen’

Haar ploeg stond eerste in de eerste klasse, maar niet zonder slag of stoot. ,,We waren natuurlijk blij dat we eerste stonden, maar het was echt bikkelen voor die plek. Met vijf wedstrijden winnen en vijf wedstrijden gelijk spelen bovenaan staan, zegt misschien genoeg over de concurrentie in onze poule. Ik denk dat wij er daarom ook best nuchter in stonden. Als wij zouden promoveren, dan zou dat supervet zijn, maar zo niet dan zou dat ook geen drama zijn. We zouden graag een niveau hoger spelen, maar in de eerste klasse zaten we ook wel op onze plek. Het is nu langzaamaan vooruitkijken naar wat we precies in de zomer gaan doen.”