Geen prof in Amerika, maar nu als jonge trainer (25) bij JEKA in Breda: ‘Jonge spelers de kans geven om er wél te komen’

,,Als je zelf niet meer kan honkballen, moet je anderen beter maken.” Met die motivatie staat Yorick Henson dit seizoen aan het roer als nieuwe coach van JEKA. Het toptalent uit Curaçao zag zijn eigen Amerikaanse droom verloren gaan door een blessure, maar is nog zo gedreven als altijd. Op 25-jarige leeftijd staat hij in Breda voor zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Als jeugdspeler viel Henson al snel in de smaak bij de scouts en het leverde hem een aanbod op om te tekenen bij een team uit de MLB (het hoogste honkbalniveau in de Verenigde Staten). Maar het najagen van zijn droom in Florida moest nog een paar jaar wachten. ,,Mijn moeder wilde het niet. School is belangrijker.”

Amerikaans avontuur

Op zijn vijftiende vertrok het talent alsnog uit Curaçao om zoveel mogelijk tijd in zijn sport te steken. Hij vond een highschool in de VS, waar hij zijn uren op het veld kon combineren met zijn opleiding. ,,Voor het ontbijt al beginnen met trainen. Dan de hele dag naar school en dan in de avond weer trainen. Niet zo’n makkelijk leven, maar je went eraan”, zegt Henson lachend over de discipline die op jonge leeftijd al van hem gevraagd werd.

Quote Ik wil jonge spelers een kans geven om er wél te komen Yorick Henson (25)

,,Maar toen raakte ik geblesseerd.” Een scheur in zijn schouderpees maakte abrupt een einde aan zijn honkbalcarrière. Hij verliet de VS, maar eenmaal terug in Curaçao bleek al snel dat hij de sport niet achter zich zou laten. ,,Natuurlijk was het echt een setback, maar je moet leren leven met de realiteit. En als je zelf niet kan honkballen, moet je anderen beter maken. Ik wil jonge spelers een kans geven om er wél te komen.”

In Amerika en Curaçao trainde hij vooral de jeugd, totdat hij naar Nederland kwam als pitching coach bij Storks in Den Haag. Zijn oom Eugene Henson was destijds trainer bij de hoofdklasseploeg. Hij kon wel wat ondersteuning gebruiken en wilde zijn neefje het een en ander leren over het trainerschap.

Hoofdtrainer JEKA

En nu is er dan de eerste club waar Yorick Henson er helemaal zelf als hoofdcoach voorstaat. Met veel jeugdig talent dat op de deur klopt, heeft JEKA de ambitie uitgesproken om op het hoogste niveau te gaan spelen. De nieuwe trainer ziet zichzelf wel in dat lange termijnplan. Hij is zeven dagen per week op de club om niet alleen het eerste, maar ook jeugdteams te trainen. ,,Ja, soms wordt mijn vriendin boos dat ik zo vaak hier ben”, lacht hij.

Dat hij pas 25 jaar is, speelt verder geen rol binnen de club. ,,Veel van de spelers uit het eerste zijn ouder dan ik. Maar communicatie is key. Ik ben altijd straight. Vanaf de eerste dag was de klik er en ik heb ook meteen tegen hen gezegd: ‘Wij trainen hier niet voor deze eerste klasse, maar we trainen om de hoofdklasse te halen en ook daar weer te presteren’.”

Dat hij en de spelersgroep na een intensieve voorbereiding gretig zijn voor de openingswedstrijd tegen Twins, is een understatement. ,,Als we komen, dan komen we ook echt hard. We're gonna show up. Voor mij is honkbal voor zeventig procent een mentaal spelletje. We mogen best met een beetje swag op dat veld staan. Als je een homerun slaat, mag je daar wel even mee pronken. Maar één ding is nog belangrijker dan dat: we hebben altijd respect. We komen netjes gekleed, maar op het veld telt alleen de winst. We are ready!”