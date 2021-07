Geen medaille voor roeier Sander de Graaf uit Made: vier-zonder eindigt als zesde in finale

Sinds begin 2020 vormt De Graaf een team met Jan Van Der Bij, Boudewijn Roell en Nelson Ritsema. Ze trainden zo’n 20 uur per week en bezochten diverse trainingskampen in onder anderen Portugal, Oostenrijk en Italië.

In oktober vorig jaar behaalden de vier goud op het EK. ,,Dat was heel onverwacht en zorgde er daardoor ook voor dat de verwachtingen voor de Spelen veranderen", vertelde De Graaf vooraf. ,,De meeste van onze tegenstanders die we in Tokio zullen hebben, hebben we daar kunnen verslaan.”