Geen masters driebanden en NK pool in Berlicum in januari, toernooien verschoven naar april en mei

Harry Mathijssen van BEN (Biljart Evenementen Nederland): ,,De verwachting is dat we zonder publiek moeten spelen, of dat we zelfs niet kunnen organiseren. Door die onzekerheid hebben we samen met de KNBB besloten om naar een andere datum uit te kijken. We hebben het geluk, dat het in de twee weken vanaf 25 april past met de locatie in het Beneluxtheater en met de biljartkalender.’’