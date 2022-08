Geen gevecht in Los Angeles, maar een jaar lang revalideren voor MMA-vechter Buist: 'Ik dacht dat mijn knie gebroken was’

Het is een drukte van belang in de woning van Buist in Breda. Een gezellige boel, want de twee jonge kinderen van de MMA-vechter en zijn vriendin hebben vakantie en dus vliegen ze van voor, naar achteren. ,,Het is hard werken voor m'n vriendin om ze in het gareel te houden", lacht Buist. Zelf ligt hij met verband om zijn rechterbeen op de bank. ,,We moeten ons hier thuis vermaken, want op vakantie gaan gaat nu niet met m'n knie. Maar het komt wel goed, zeker met het lekkere weer.”