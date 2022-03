Geen eremetaal, maar wel een ijsje voor piepjonge Brabantse (17) tijdens werpwedstrijd

In het weekend dat de schaatsers het ijs verlaten, wint Lotte Haest (17) juist ijs. Dat was haar prijs voor de gewonnen weddenschap die de Bergse atlete had afgesloten voor haar eerst buitenwedstrijd van het seizoen: een 'werpwedstrijd’ op het veld bij Atledo.

In het weekend dat er in Brabant nog crossen werden gelopen, profiteerden de werpers van goede omstandigheden. Uit Groningen en Sint-Niklaas waren werpers naar de meeting van Atledo getogen. Haest, net uit quarantaine, had zich ook direct ingeschreven. ,,Altijd heel erg leuk, deze regionale wedstrijden. Ik kom dan veel bekenden tegen. In de afgelopen periode hadden we alleen maar ontmoetingen met de topwerpers. Dat leverde me wel een mooi winterseizoen op.”

De weddenschap met haar voormalig trainingsmaatje Erik de Haan was een goede motivator in Dongen. Deze talentvolle herintreder van THOR moest binnen de twee meter afstand van Haest eindigen met discus. Dat mislukte. De ‘iets oudere’ De Haan zwiepte zijn schijf 41,05 meter het veld van Atledo op. Lotte Haest pepte zich op en knalde de discus in haar voorlaatste worp tot 43,61 meter. Al voor de discus de grond raakte riep ze ‘IJsje’ over de baan. Ze wist dat deze hoofdprijs binnen was.

Zilveren plak

De atlete van SPADO kan terugkijken op twee goede Nederlands kampioenschappen indoor, afgelopen maand. ,,Bij de junioren pakte ik het zilver. Heel mooi was ook mijn vijfde plaats bij de senioren. In Nederland is het niveau erg gegroeid op het onderdeel kogelstoten. Sinds zaterdag hebben twee Nederlandse werpsters de grens van 19 meter overschreden. Zover is het voor mij nog niet, maar ik ben wel blij met mijn in Sittard gestoten 13,71 meter.”

Deze afstand werd behaald in een indoorhal. In Dongen was haar eerste buitenwedstrijd met de voor haar nieuwe kogel van vier kilo. ,,Het was in het begin enorm wennen aan dit gewicht. Ik had jaren met een drietje gestoten. In het begin kreeg ik hem niet eens over grens van acht meter. Nu komt alles beter samen en wilde ik hier vandaag 13 meter halen.”

WK in Colombia

Tussen veel jonge kinderen viel Haest niet alleen op door de uiteindelijke afstand van 12,99 meter. Haar (draai)techniek is geweldig goed. Mede hierdoor verbeterde ze met haar eigen gele kogel al direct het clubrecord. ,,Ik ben kogel net zo leuk gaan vinden als discus. Voor internationale evenementen heb ik meer kans met de schijf. Er is dit jaar een WK voor mijn leeftijdsgroep in Colombia. Om daar mee te mogen doen moet ik 51 meter werpen. Vandaag hoop ik te beginnen met een worp over de veertig meter.”

Aangemoedigd door haar moeder, haar vriendin Corinda en ‘tegenstander’ De Haan komt dit dik in orde. Ook hier valt haar techniek op. ,,Werpen is niet langer een sport voor ‘zware’ atletes. Het is toch vooral de snelheid die nodig is. Om ritmisch te blijven doe ik ook nog mee op de horden. Nee, polsstokspringen heb ik afgezworen. Ik ga me echt focussen op deze twee werpnummers, want speer is totaal niet mijn ding.” Met de start in Dongen is het niet ondenkbaar dat Haest later dit jaar zomaar in de richting van de vijftig meter gaat werpen.