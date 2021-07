Geen deelnemers uit Thailand en Groot-Brittanië, maar golftalent te over op Dutch Junior Open bij Toxandria

Op de Dutch Junior Open spelen deze week de grootste golftalenten van de wereld. Toxandria in Molenschot organiseert het jaarlijkse toernooi voor spelers tot 21 jaar. Bij de jongens is Felix van Dijk, lid van Toxandria, kanshebber voor de titel. Ook Duhan Sazak van van de Molenschotse club neemt deel en haalde de cut.

De Dutch Junior Open is een van de sterkst bezette Europese toernooien voor spelers tot 21 jaar. Een week lang verwelkomt Toxandria de grootste talenten. In verband met de coronamaatregelen waren er geen deelnemers uit Thailand en Groot-Brittanië, die normaal gesproken enkele sterke golfers afvaardigen, maar desondanks was het niveau behoorlijk hoog.

Sazak, lid van Toxandria en speler van heren 1, werd door de club uitgenodigd om deel te nemen. De vijftienjarige Oosterhouter kende woensdag een lastige ronde. ,,Er stond veel wind en ik moest nog wat wennen aan de omstandigheden. Het is voor mij de eerste keer dat ik aan een internationaal toernooi deelneem”, legt hij uit.

Regen

De weergoden gaven hem vervolgens een dag extra om te wennen; op het programma stonden drie kwalificatierondes, maar donderdag kon er niet gespeeld worden vanwege de hevige regenval. ,,Het was een moeilijke beslissing, want het liefst wil je de wedstrijd door laten gaan”, vertelt toernooipresident Mark van Langeveld. ,,Maar we willen de wedstrijd ook zo eerlijk mogelijk laten verlopen en dat was donderdag niet mogelijk gezien de weersomstandigheden.”

Sazak ging donderdagmiddag de baan nog in om te trainen en zette vrijdag een goede score neer. ,,Ik was wat meer gewend geraakt, bovendien stond er minder wind, dat maakte het wat makkelijker”, blikte hij tevreden terug. ,,Ik heb de cut gehaald en dat was mijn doel, verder wil ik vooral genieten.” In de toekomst hoop Sazak via de Verenigde Staten de professionele golf tour te halen, iets waar ook clubgenoot Felix van Dijk op hoopt.

Volledig scherm Felix van Dijk © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Thuisbaan

Van Dijk studeert al in Amerika en is tijdens de zomerperiode even terug in Nederland. ,,Ik ben blij deel te kunnen nemen. Het is natuurlijk mijn thuisbaan en in Europa het mooiste toernooi waar ik aan mee kan doen.” Woensdag ging het de 20-jarige golfer goed af. ,,Het was vrij stabiel, ik maakte geen grote fouten”, blikte hij terug. Vrijdag moest hij iets harder werken voor een goede score. ,,Mijn lange spel kon wat beter, maar ik heb mijn hoofd erbij gehouden en dat betaalde zich uiteindelijk uit. Ik maakte geen grote fouten en de kleine problemen loste ik steeds goed op.”

Na beide dagen een ronde van 70 slagen (-2) gelopen te hebben, staat Van Dijk gedeeld eerste. ,,Mijn hoogste notering hier was een elfde plaats. Vooraf was mijn doel daarom top 10, maar gezien de afgelopen dagen hoop ik nu op iets meer, zonder me te veel te focussen op het resultaat. Ik probeer mij hier vooral te verbeteren, want de toernooien in Amerika zijn het belangrijkst voor mij. Als ik rustig blijf spelen, bij mijn wedstrijdplan blijf en me niet laat afleiden door slagen die geweest zijn of nog komen, ben ik tevreden.” Zaterdagmiddag zal blijken of dat resulteert in een eerste plaats.