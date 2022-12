Geen cross in Rupchen? Dan buffelen de pensionado's wel in Antwerpen: ‘In bed zie ik alleen maar rode hekken voorbij komen’

Zaterdag 2G WHS neemt afstand van de gevarenzo­ne na belangrij­ke zege bij hekkenslui­ter

WHS pakte een belangrijke 1-5 zege bij hekkensluiter SSV’65. De ploeg van Karl Vergouwen kende in Goes een bliksemstart, met drie goals in de eerste twintig minuten. ,,We waren lekker efficiënt”, vond Vergouwen.

