Geen cross in Rupchen? Dan beunt de ploeg wel in Antwerpen: ‘In bed zie ik alleen nog maar rode hekken voorbij komen’

‘Bij elke MS-aanval was de vraag: wat ben ik verloren en wat komt weer terug?’

,,Kan ik hier oud mee worden? Beland ik in een rolstoel?”, die doemscenario's spookten direct rond in het hoofd van Jacqueline Koppers, toen ze op 22-jarige leeftijd de diagnose MS kreeg. In plaats van haar volleybaldroom na te jagen, had ze veel twijfels over wat ze nog wel kon doen met haar leven.

14 november