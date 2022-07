Geen Brabantse medailles bij WK BMX in Frankrijk: ‘Ik ben nog steeds aan het leren’

Een gouden en zilveren medaille bij de junioren en een bronzen plak voor Merel Smulders uit Wijchen bij de Elite-rijders. Dat is de Nederlandse oogst na twee dagen WK BMX in het Franse Nantes. De Brabantse delegatie haalde geen podiumplaatsen.

De Brabantse deelnemers - die toch flink vertegenwoordigd waren binnen TeamNL - pakten dit weekend op de BMX-baan geen WK-eremetaal. Ook Olympisch kampioen Niek Kimmann kwam niet in de buurt van het podium. Hij strandde al in de halve finale.

Uitgeschakeld

Dat het op het hoogste BMX-niveau bij de Elite-rijders voor de Brabanders niet zou lukken was eigenlijk na dag één al duidelijk. Dave van der Burg (29) uit Heesch en Jay Schippers (25) uit Bergeijk werden na de achtste finales uitgeschakeld.

Judy Baauw, die in Boekel woont, stapte zelfs niet eens op haar BMX-fiets. Ze brak vorige week haar duim. Na een extra test op de baan in Frankrijk besloot de vice-wereldkampioen van het WK in Papendal vorige week al niet te starten. Ook Tim Goossens (19) uit Den Dungen haalde de kwartfinale onder de 23 niet.

Succes

Bij de junioren was er dit weekend wel succes bij oranje. Julian Bijsterbosch uit Hattemerbroek pakte de wereldtitel en Jaymio Brink uit Arnhem het zilver. Jason Noordam zag het gebeuren. De 17-jarige BMX’ er uit Oosterhout werd vijfde. ,,Ik dacht eerst verstand op nul en gewoon gaan, maar mijn start was helaas niet al te best”, blikt Noordam terug. ,,De finale is een moment-opname, alles moet kloppen. Supertof dat er drie Nederlanders in de finale stonden. Ik ben echt blij voor de medaillewinnaars van TeamNL. Ik was één van de jongsten in de finale. Ben nog steeds aan het leren.”

Gevallen

Eerstejaars junior Lissi van Schijndel (17) uit Berlicum en de iets oudere Renske van Santvoort (18) uit Nuland kwamen respectievelijk in de halve- en in de kwartfinale in Nantes ten val.

,,Ik zat er in die race na de start best goed bij, maar raakte in de tweede bocht met een meisje uit Nieuw Zeeland in de clinch; elleboog tegen elleboog. De trappers haakten in elkaar en toen zijn we samen gevallen”, vat Van Schijndel samen. ,,Ik ben natuurlijk teleurgesteld, want de finale zat er zeker in. Maar het is wat het is. Ik rijd nog niet heel lang bij de junioren”, vervolgt van Schijndel. ,,Ik wil bij het BMX-en vooral fietsen en plezier maken. Dat heb ik tot de halve finale gedaan.”

De Brabantse werd in 2019 wereldkampioen in het Belgische Zolder en pakte in haar ‘carrière’ al zeven Europese en zes Nederlandse titels bij de jeugd. ,,Nu begint het pas echt”, aldus Van Schijndel die in Den Bosch is geboren. ,,Dit eerste jaar bij de junioren zijn er nog geen uitgesproken verwachtingen. Mijn volgende doel? Voorlopig eventjes niks. Eerst lekker op vakantie. Daarna weer trainen voor volgend seizoen.”

Jonkies

Rob van den Langenberg houdt zich bij de KNWU bezig met het BMX-talent onder de 23 jaar. Hij is tevreden over de prestaties van ‘zijn jonkies’. ,,Lissi (van Schijndel red.) miste net de finale. Die kan volgend jaar in mijn ogen hoge ogen gaan gooien. Bij de mannen junioren ging het vandaag goed. Dat Brabant - waar mijn roots liggen - als provincie geen medaille haalt doet me niet zo veel om eerlijk te zijn. Ik kijk naar het bredere geheel.”

In dat bredere geheel sprong de bronzen medaille van Merel Smulders bij de Elite-rijders er uit. De 24-jarige Smulders, die vorig jaar ook al brons won op de Olympische Spelen, eindigde als derde achter winnares Felicia Stancil uit de Verenigde Staten en de Zwitserse Zoé Claessens.