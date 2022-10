Geblesseerde N'Doli strompelt als matchwinner van het veld na basketbalgevecht in Breda

Triatleet Sem Kroonen (18) timmert aan de weg en heeft WK-ticket al binnen: ‘Vorig jaar pas de borstcrawl geleerd’

De Oosterhoutse Sem Kroonen (18) beschikt over een uitzonderlijk lange adem. Deze zomer won hij de halve triatlon in Terheijden, werd tweede op zijn eerste IronMan 70.3 in Maastricht en won nog geen twee weken later zijn tweede IronMan in Vichy. Hiermee bemachtigde hij een ticket voor het WK in het Finse Lahti van volgend jaar. ,,We zijn bezig met een meerjarenplan.”

