Gangmaken, helpen en heel soms zelf winnen: het geheim van een goede haas tijdens de marathon

Tientallen kilometers met je snufferd in de wind lopen, maar in de eindstrijd het overgrote deel van de tijd geen rol meer spelen. Het klinkt als een oneerbiedige taak. Elke marathon lopen er wel een paar hazen mee om de échte toppers lange tijd te ontzien. Waarom? En wat maakt iemand nou een goede gangmaker? Twee Brabanders over de kunst van het hazen tijdens de marathon.

Iedereen die wel eens een halve of hele marathon in heeft gelopen, kent ze wel: hardlopers met een bordje met een tijd op de rug. Wil je de afstand binnen drie of vier uur afleggen, dan kun je het karretje prima achter de loper-met-bord-of-ballon haken. Maar niet alleen de mindere goden, ook de bekendste wereldtoppers maken gebruik van zo’n gangmaker.

In de wielerwereld zijn het knechten, in de atletiek heten zulke helpers hazen. Is het geen ondankbare taak om jezelf uit de naad te werken voor de roem van anderen? ,,Nee hoor", vindt Dennis de Freytas (30) uit Etten-Leur. Hij liep eind februari in Sevilla als haas mee voor een goede vriendin. Als vriendendienst en ook ter voorbereiding op de marathon van Rotterdam. ,,Het oorspronkelijke plan was om ongeveer 30 kilometer te hazen. Die afstand lopen tijdens een marathon, dat is simpelweg een goede training. Veel langeafstandslopers doen zo nu en dan bij wijze van training als haas mee aan een marathon. Het is toch anders dan een gewone duurloop zonder wedstrijdelement.”

Quote We deelden samen een stukje emotie, je kent elkaar door en door en deelt daarom juist de euforie van de prestatie Dennis de Freytas

Het liep uiteindelijk iets anders: ,,Het ging zo goed, dat ik besloot om de marathon met haar uit te lopen. Ik zag dat ze het moeilijk had, dus ik kon het eigenlijk niet maken om na die 32 kilometer te stoppen. Misschien heb ik door zo lang door te hazen mijn eigen voorbereiding op de marathon van Rotterdam vernaggeld, maar dat was het allemaal waard.”

Volledig scherm Dennis de Freytas (links) uit Etten-Leur helpt als haas in Sevilla zijn goede vriendin Majida Maayouf aan een Marokkaans record op de marathon. ,,Wat we samen in Sevilla presteerden, dat weegt zwaarder dan welke loop die ik ooit alleen heb gedaan.” © privéfoto

Want het resultaat (een Marokkaans record in 2:24.09 voor zijn goede vriendin Majida Maayouf, red.), dat was er naar: ,,Wat we samen in Sevilla presteerden, dat weegt zwaarder dan welke loop die ik ooit alleen heb gedaan. We deelden samen een stukje emotie, we kennen elkaar door en door en delen daarom juist de euforie van de prestatie. Dat is wel heel bijzonder.” Al voegt hij meteen toe: ,,Dat heb je minder snel wanneer een organisatie je vraagt om te hazen.”

Luchtweerstand

Ruw gezegd kun je voor een bekende van je hazen, of worden gevraagd om als haas deel te nemen aan een (grote) wedstrijd. Dat laatste is te zien bij alle grote marathons. De grote kopgroep bestaat - zeker in het eerste deel van de wedstrijd - vaak uit een flink percentage hazen.

Het grootste voordeel van lopen met hazen is de verminderde luchtweerstand. Oftewel, omringd door andere lopers en hazen heb je als wedstrijdloper minder last van de wind. Het is te vergelijken met de wielersport, waar de kopman in het peloton ook uit de wind wordt gehouden. Omdat de snelheid bij hardlopen lager ligt, is het verschil wat kleiner, maar zeker niet verwaarloosbaar. Die tientallen secondes (misschien wel meer dan een minuut) kunnen net het verschil maken tussen een scherpe tijd of een wereldrecord, parcoursrecord of persoonlijke toptijd. Zo bleek bijvoorbeeld tijdens de hazenrace van De Freytas.

Vak apart

Hoe makkelijk het soms lijkt, hazen moet je volgens Greg van Hest niet onderschatten. ,,Het is echt een vak apart. Een goede haas vinden, of zijn, dat lukt niet zomaar. Het is veel meer dan alleen maar een strak tempo lopen.”

Volledig scherm Greg van Hest (16) overlegt tijdens de marathon van Rotterdam met de Keniaanse haas Wilfret Kilagat Samoei (117). ,,Ik had een paar langeafstandslopers gevraagd om voor mij te hazen, met hen kon ik lezen en schrijven." © ANP

Van Hest weet waar hij over praat. De Tilburger liep in het verleden meerdere marathons, hielp als haas Haile Gebrselassie aan zijn eerste wereldrecord en weet dus - letterlijk - hoe de hazen lopen. Zijn gedachten gaan tijdens het gesprek terug naar 1999, toen hij zijn beste marathon liep en uiteindelijk tiende werd in de marathon van Rotterdam (2:10.05).

,,Ik had een paar langeafstandslopers gevraagd om voor mij te hazen, met hen kon ik lezen en schrijven. Zij wisten precies wat ik wanneer nodig had. En dat is zo belangrijk. Natuurlijk, als ze geen goed tempo kunnen lopen, heb je er niks aan. Maar ze moeten naast de juiste pace voor nog zoveel dingen zorgen.”

Quote Het is meer dan alleen maar drie minuten per kilometer kunnen lopen Greg van Hest

Van Hest somt op: ,,Je krijgt de opdracht om de groep bij elkaar te houden. Als pacer moet je zorgen dat de groep niet te snel uitdunt, je moet bezig zijn met de drankposten, hoe de lopers voor wie je haast erbij lopen, rekening houden met de wind, het parcours tot in de puntjes kennen en weten op welke plekken je relatief makkelijk wat winst kunt pakken. Het is meer dan alleen maar drie minuten per kilometer kunnen lopen.”

Een eer en financieel aantrekkelijk

Volgens de Tilburger is het lang niet altijd een vriendendienst, maar zit er ook een aardig verdienmodel in. ,,Ik ken twee Belgen”, zegt Van Hest. ,,Die konden goede marathons lopen, maar het waren geen echte toppers. Zij zijn uiteindelijk bij grote marathons de vrouwen gaan hazen. Dat was financieel aantrekkelijker dan dat ze voor zichzelf bleven lopen.”

Daarnaast kan hazen daadwerkelijk een mooie eer zijn. Van Hest: ,,Gebrselassie aan een wereldrecord helpen, dat is toch iets om trots op te zijn.” Ook De Freytas ziet dat zo en wijst daarvoor naar het befaamde experiment met de legendarische Eliud Kipchoge in 2019 in Wenen.

De Keniaan liep destijds als eerste (en nog steeds enige) de marathonafstond onder de twee uur. Alles werd er aan gedaan om de magische barrière te doorbreken. Zo was het parcours zo plat als wat, was het asfalt vernieuwd, liepen er liefst 41 gangmakers mee die elkaar afwisselden, werd er geavanceerde apparatuur gebruikt en waren de weersomstandigheden ideaal.

Volledig scherm Eliud Kipchoge doorbreekt in 2019 in Wenen als eerste man ooit de magische barrière van twee uur tijdens een marathon. Op de achtergrond juichen de hazen mee. Omdat het geen officiële wedstrijd was, telt het niet als wereldrecord. © AFP

De Freytas: ,,Je ziet hoe de hazen juichend over de finish komen. Ze stralen echt uit hoe trots ze zijn op de prestatie van Kipchoge en dat het voor hen echt een eer is om aan zo’n unieke gebeurtenis bij te dragen. Ze zijn bijna net zo door het dolle heen als Kipchoge zelf.”

Een haas die wint?

Geloof het of niet, het komt wel eens voor dat een haas zowaar de wedstrijd wint. Neem Festus Talam, die in 2016 in Eindhoven als tempomaker aan de wedstrijd begon en uiteindelijk als winnaar over de finish kwam. Het klinkt raar, maar zo gek is het volgens De Freytas niet. ,,Bij Kenianen en Ethiopiërs die bij grote marathons hazen, daar zie je dat. Zij lopen gewoon om een groepje te hazen. Als ze vervolgens na pakweg 30 kilometer nog goed en fris zijn, lopen ze gewoon door. En waarom niet? Ze kunnen gewoon een prijs pakken.”

Quote Hazen zorgen ervoor dat er één strak tempo wordt gelopen. Dat maakt een stuk minder spannend om naar te kijken. Ik heb marathons gezien waar de eerste groep van twintig man bestond uit tien hazen Greg van Hest

Zelf dacht hij daar in Sevilla geen moment aan. ,,Halverwege kwamen we in 1.12 door, dus als ik in mijn eentje was doorgelopen, had ik mijn persoonlijk record kunnen aanscherpen. Alleen dan had ik haar niet aan een nationaal record kunnen helpen. En het was bovendien niet onze afspraak. Als haas ben je in dienst van iemand en regisseer je de race om voor hem of haar een zo’n goed mogelijke tijd neer te zeggen.”

Het is volgens De Freytas heel lastig te zeggen hoe veel seconden zijn aanwezigheid nou gescheeld heeft. ,,Het heeft wel geholpen. Op een gegeven moment liepen we samen naar een grote groep. Met z'n tweeën gaat dat een stuk makkelijker. Als je alleen loopt, kan dat gat dichten je net opbreken en verlies je misschien wel minuten.”

Volledig scherm De Freytas en Maayouf omhelzen elkaar na de finish. © privefoto

Minder spannend

Wil je ideale omstandigheden creëren voor de scherpste tijden, dan zijn gangmakers volgens Van Hest en De Freytas een must. Leuker om naar te kijken, daar wordt het volgens Van Hest niet op. ,,Hazen zorgen ervoor dat er één strak tempo wordt gelopen. Dat maakt een stuk minder spannend om naar te kijken. Ik heb marathons gezien waar de eerste groep van twintig man bestond uit tien hazen. Dan gebeurt er de eerste 35 kilometer maar weinig. Liever zie ik een tactische race waarbij een paar man wat verrassends proberen.”

Dat de tijden dan minder snel zijn, neemt hij als liefhebbende toeschouwer voor lief. ,,Als fan zie ik liever een spannende race waar de tijd een paar minuten langzamer is, dan een geregisseerde race met een toptijd. Maar als loper is een race met hazen natuurlijk veel prettiger.”

Volledig scherm Eliud Kipchoge (in het wit) wordt in 2019 in Wenen tijdens zijn poging om binnen twee uur de marathon te lopen uit de wind gehouden door een V-vorm aan hazen. © EPA