Freerunner Tangui van Schingen (18) springt en flipt de hele wereld over: ‘Ik ga voor goud op de Olympische Spelen’

Geen bal of stick, maar enkel zijn voeten en een wand. Dat is wat freerunner Tangui van Schingen (18) nodig heeft om de mensen op de banken te krijgen. De atleet uit Woensdrecht reist de hele wereld over voor zijn sport. In oktober veroverde hij brons op het WK Parkour in Tokio. ,,Dit is pas het begin.”