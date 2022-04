Frankrijk, Engeland en Hong Kong: professionele squashwereld strijkt neer in Breda

Met de BRESS Breda Open heeft de stad deze dagen een professioneel internationaal squashtoernooi in huis. ,,We gaan er iets moois van maken", zegt speler én toernooidirecteur Marc ter Sluis. Zelf ging hij al in de eerste ronde onderuit.

Een uurtje voor hij zelf de baan op moet is Marc ter Sluis maar een druk baasje. Zo moet de scheidsrechter nog van het station opgehaald worden. ,,Doe jij dat even?”, vraagt hij zijn zusje Tessa op een zo vriendelijk mogelijke toon. En dan is er nog een Franse deelnemer die hem belt omdat hij geen taxi kan vinden om hem naar de naar BRESS-banen aan de Bredase Nieuwe Inslag te brengen.

Dat krijg je als je én bent toegelaten tot het eerste PSA Challenge squashtoernooi van je club én er daarnaast als toernooi-directeur voor moet zorgen dat alles de komende dagen op rolletjes moet lopen. ,,We gaan er iets moois van maken”, zo klinkt het echter onverstoorbaar uit de mond van de in Sint Willebrord opgegroeide nummer drie van het land.

Prof

De 29-jarige Ter Sluis gaat al ‘een jaartje of twaalf’ als full time squashprof door het leven. Met het ‘all over the world’ verdiende prijzengeld en een creatief sponsorplan zegt hij er goed van te kunnen leven. ,,Maar na mijn carrière zal ik dus wel wat anders moeten gaan doen.”

Het PSA-toernooi dat hij in Breda heeft opgezet, maakt deel uit van het circuit waarin Ter Sluis al twaalf jaar zijn boterham moet zien te verdienen. Op zich was het geen krachttoernooi om het evenement van de grond te krijgen. Ter Sluis legt uit dat je je met 1000 dollar prijzengeld al kunt melden bij de professional squash association PSA. ,,Wij zijn een treetje hoger ingestapt met een 3000 dollartoernooi.” Zestien spelers uit elf landen doen tot en met zondag een gooi doen naar de hoofdprijs van 600 dollar.

Eigen wild card

,,Je kunt je aanmelden voor dit toernooi. De hoogst geplaatste spelers worden toegelaten. Daarnaast mag de organisator iemand een wild card geven.” Die ging dus naar Marc ter Sluis zelf.

Begonnen in Oudenbosch is de oud-Willebrorder inmiddels terecht gekomen in Den Haag. ,,Omdat daar de meeste betere spelers zitten.” Die moeten elkaar beter maken. Zusje Tessa ter Sluis is daar ook heen getrokken. Het pakken van de nationale titel is voor beiden dit jaar het grote doel. ,,Mijn grote ambitie is om in de top-25 van de wereld te komen”, zegt Tessa. ,,Het doel nu is om eerst in de top-50 te komen.”

Spelers van over de hele wereld

De vrouwen komen dit jaar nog niet in actie op de BRESS Breda Open. ,,Misschien iets voor later”, zegt de toernooi-directeur. ,,Je moet toch ergens beginnen.” Dat geldt ook voor de spelers die zich een weg zoeken naar de internationale top. ,,Er is hier een jongen uit Hong Kong, die vorige week nog in Canada speelde. Zo’n wereldje is dit. Je probeert overal je prijzengeld en punten voor de wereldranglijst mee te pakken.”

Quote Mijn moeder woont nog in Sint Willebrord en mijn vader in Terheijden. Reis- en hotelkos­ten heb ik deze week dus niet. Marc ter Sluis, Toernooidirecteur

Voor Marc ter Sluis is het Challenge-toernooi alweer voorbij. Hij ging donderdagavond in de eerste ronde met 11-3 11-9 en 11-6 kansloos onderuit tegen de als derde geplaatste Engelsman Ben Smith. ,,Jammer”, was het eerste dat na hij na afloop kon uitbrengen. ,,Ik maakte te veel foutjes op het einde.” Vooral in de tweede game was hij dicht bij de winst. Of zijn dubbelrol als toernooi-directeur nog van invloed was geweest op zijn spel? ,,Een beetje, maar het valt mee", wilde hij van geen excuses weten.

Door de nederlaag gaat 92 euro van het prijzengeld zijn richting uit. ,,Gelukkig is dit voor mij een low budget toernooi”, klonk het met een glimlach. ,,Mijn moeder woont nog in Sint Willebrord en mijn vader in Terheijden. Reis- en hotelkosten heb ik deze week dus niet.”

Het toernooi gaat vandaag verder met de kwartfinales. Zaterdag volgt de halve eindstrijd en zondag wordt aan de Nieuwe Inslag de finale gespeeld. Alle wedstrijden zijn entreevrij te volgen voor wie benieuwd is hoe professioneel squash er uit ziet.