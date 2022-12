Fouad Idabdelhay droomt hardop in Bergen op Zoom: 'Stap voor stap naar de eredivisie’

Berry van Peer is geen profdarter meer, maar geeft droom niet op: ‘Ben goed genoeg, waarom zou ik stoppen?’

Als aanstormend talent had Berry van Peer (26) maar één droom: om het in het leven te maken als darter. Die droom leeft nog altijd bij hem. Er is één probleem: Van Peer is geen prof meer. Maar dat houdt hem niet tegen. ,,Sommigen zullen zeggen dat ik niet goed genoeg ben, daar kan ik helemaal niks mee.”

13 december