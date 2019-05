Fitte Ralf Seuntjens verrast publiek tijdens Haagse Beemdenloop op vijf kilometer

Niet de winst van Rens van Hooydonk en Birgit Dekkers over 15 kilometer was het gesprek van de dag. Ook ging het na afloop niet over de zeges van Huub Maas en Elke Wouters op de 10 kilometer door de natuur van de Haagse Beemden. Nee, de verrassing van de dag was de flitsende finish op de kortste afstand van de dag van Ralf Seuntjens.

Niet eens zo ver achter winnaar Dirk Evers uit Rijen kwam de voormalig speler van VVV Venlo over de streep. Briesend nog wel. ,,Ik heb ruim vijf kilometer iemand in mijn rug gehad. Als ik vroeg of hij niet eens zou overnemen, deed hij of er kramp in zijn been schoot. Natuurlijk was dat in de laatste rechte lijn weg en knalde hij langs. Desondanks ben ik trots op mijn zesde plaats tussen honderden lopers.”

De in Venlo tot ‘Seun of God’ benoemde voetballer is natuurlijk vooral de ‘Seun of Breda’. “Dit is mijn stad, ik ken deze loop nog van vroeger en moet op dit moment fit blijven. Dat zit wel goed als ik zo mijn eindtijd van 18,36 minuten zie. Misschien is dit inderdaad wel mijn eerste looptraining voor het nieuwe voetbalseizoen. Zou mooi zijn om hier in ons Breda ook weer te gaan voetballen.”

Volledig scherm Ralf Seuntjens liep de vijf kilometer in 18 minuten en 36 seconden. © BSR Agency