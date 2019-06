Evy Kuijpers pakte Zuid-Nederlandse wielertitel na vlucht met twee andere ‘powervrouwen’

RK wielrennenDat Evy Kuijpers uiteindelijk het karwei afmaakte op het Zuid-Nederlands wielerkampioenschap in Woensdrecht verbaasde Minke Slingerland en Dèvon Kuijstermans totaal niet. ,,Ze is de snelste van ons drie", zei laatstgenoemde, die met een vroege aanval de ontsnapping op gang had gebracht.

Slingerland (Oosterhout) en Kuijstersmans (Oudenbosch) zijn wielervriendinnen voor het leven. ,,We rijden niet tegen elkaar", stelt Slingerland. Toen haar maatje werd bijgehaald door Kuijpers, aarzelde ze niet om haar te hulp te schieten. ,,Evy is een powervrouw. En dat zijn wij in wezen ook. Samen kunnen we een potje tijdrijden en het tempo strak hoog houden.”

Dat bleek. In no-time waren de drie uit het zicht verdwenen van de groep waaruit ze ontsnapt waren. Daarin zagen rensters als Thalita de Jong, Monique van de Ree en Inge van der Heijden hun kansen op een medaille met de ronde slinken. ,,Met Minke en Dèvon had ik de ideale vluchtmakkers", wist ook Kuijpers, die sinds dit jaar onder contract staat bij de CCC-ploeg van Marianne Vos. Ideaal ook omdat ze niet hoefde te vrezen voor een eindschot van de twee.

,,Natuurlijk wil je wat proberen in de laatste ronde", zo keek Slingerland terug op de laatste ronde van vijf kilometer over de oplopende Bossestraat en Rijzendeweg. ,,Maar net toen begon het te regenen. Dat is niet mijn ding. Daarnaast heeft Evy zo'n goede punch dat je haar er niet even afrijdt.”

Vroege aanval

Kuijstermans had zich al helemaal neergelegd bij de tweede of derde plaats. ,,Ik heb geen sprint. Ik moet het hebben van een vroege aanval. Vandaar dat ik ook demarreerde. Daarna is hopen dat je een paar goede meiden meekrijgt. Met Minke en Evy was dat het geval. Wist ik in ieder geval dat ik op het podium eindigde.”

Kuijpers is vooral blij dat ze afgelopen winter is opgepikt door CCC. Het NK in Hoogerheide speelde daarin een grote rol. Als enige clubrensters kon ze toen mee in het geweld van de professionele ploegen. ,,Aan dat NK heb ik deze kans bij CCC te danken. Ik heb dus mooie herinneringen aan de Brabantse Wal. Dit parkoers ligt me en daarom wilde ik hier graag rijden.”

De renster uit Lierop zegt als het om wedstrijden gaat geen specifieke doelen voor ogen te hebben. ,,Ik wil gewoon beter gaan rijden. En bij deze ploeg krijg ik daar alle kans voor.”

Achter het trio won Monique van de Ree de spurt om de vierde plaats, voor Kylie Waterreus en Thalita de Jong.