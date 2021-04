Europese titel voor de vierzonder was vorig jaar een stunt, nu gaat De Graaf vol voor prolongatie

Roeier Sander de Graaf (25) verdedigt dit weekeinde in het Italiaanse Varese samen met zijn teamgenoten de Europese titel in de vierzonder. Het team met de man uit Made plaatste zich vrijdagmiddag moeiteloos voor de halve eindstrijd.

Dat er in een jaar tijd veel kan veranderen, weet inmiddels ook Sander de Graaf. Van reserveboot naar favoriet voor de Europese titel. Zo snel kan het gaan in topsport.

Vorig jaar oktober zorgde Sander de Graaf samen met zijn drie kompanen in het Poolse Poznan voor de grootste verrassing van het toernooi, door Europees kampioen te worden, nog voor de regerende wereldkampioenen uit het thuisland.

Opmerkelijke progressie

De ploeg, pas vorig jaar samengesteld, uit een groep roeiers die op het WK van 2019 olympische kwalificatie had bewerkstelligd, moest nog maar zien of ze daadwerkelijk naar Tokio zouden mogen. Aan die twijfel werd door de titel al een einde gemaakt, de vraag is nu of de uitschieter eenmalig was, of dat de ploeg de opmerkelijke progressie kan bevestigen op het Lago di Varese.

Na de serie van vrijdag lijkt die vraag met ja beantwoord te worden. Het kwartet liet een prima indruk achter en plaatste zich probleemloos voor de halve finale. De winst in de serie werd met twee seconden voorsprong binnengehaald en de eindtijd was de snelste van alle landen.

Volledig scherm Sander de Graaf uit Made met zijn ploeggenoten in actie tijdens de series op het EK roeien vierzonder. © Merijn Soeters

Goede winter

Het vertrouwen is hoorbaar aanwezig bij De Graaf. ,,Het is hier prima vertoeven”, zegt de werktuigbouwkundige door de telefoon. ,,We hebben een goede winter gehad, zijn fysiek allemaal goed door de zware trainingen gekomen. Zo hebben we het vorig jaar ook gedaan, en dat is goed uitgepakt. Niet alleen voor ons, maar voor de hele selectie.”

Dat de 2.06 meter lange roeier fysiek weer een stukje sterker is geworden, bleek wel uit een lactaattest die onlangs werd uitgevoerd. Die wees uit dat hij over meer uithoudingsvermogen beschikt en ook na verzuring nog een hoog vermogen kan leveren. ,,Dat is wel heel waardevolle informatie. Daaruit kun je afleiden dat ik meer inhoud heb gekregen.”

Harmonieus

Mede door de coronacrisis trainde de formatie veel in tweetallen. Pas de laatste weken stapten de mannen in de vierzonder. ,,Individueel zijn we heel goed in orde, het is dan een kwestie omdat harmonieus in elkaar over te laten lopen. Om technisch alles op elkaar af te stemmen. Op het laatste trainingskamp kregen we serieuze tegenstand van teamgenoten, dat heeft ons dat laatste beetje scherper gemaakt.”

Het raceplan waarmee het kwartet het goud veroverde is niet veranderd. ,,We gaan weer lekker agressief roeien en dan moeten we erop vertrouwen dat alle arbeid die we hebben geleverd genoeg is om het twee kilometer vol te houden. Gretig roeien, zorgen dat iedere haal raak is.”

Titelprolongatie is het doel. ,,We zijn niet voor niets titelverdediger en we denken dat we het nu ook weer heel goed kunnen doen. Na zo’n lange tijd zonder races hebben we zin om het weer te laten zien.”

Medaillekansen

Na dit EK volgen over drie maanden al de Spelen in Tokio. Het veld van de vierzonder wordt vooral gedomineerd door Europese landen, al is wellicht Australië de favoriet voor goud. ,,En je weet nooit wat de Amerikanen doen. Maar dit is een mooi moment om te kijken waar we staan en of we kunnen meedoen om de medailles in Tokio.”