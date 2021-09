Europees kampioen en nu vlammen met Twins in de play-offs

Koninkrijkteam Oranje onder 23 werd afgelopen weekend op imponerende wijze Europees Kampioen. Liefst zeven spelers van Twins maakten deel uit van de selectie. Lang kunnen zij niet nagenieten van het succes, want de strijd om de landstitel is deze week losgebarsten

Dinsdag was er een pittige laatste training voor aanvang van de play offs (best of five) die donderdag begonnen zijn tegen landskampioen Neptunus met 8-1-verlies. Vandaag om 14.00 is het tweede duel, thuis. Dat gebeurt zonder Dave Janssen, in Verona goed voor vier basisplaatsen, en Max Kops die naar Amerika zijn afgereisd.

Kops (20) kon terugzien op een uitstekend optreden. Alle vijf duels van de eerste tot de laatste inning in de basis (buitenveld) gespeeld en uiteindelijk een bovengemiddeld slaggemiddelde van .500. Waar hij nog van baalde ook.

Genieten

,,Ik was goed aan slag op de finale na. Ik had hoger kunnen eindigen. Het hele toernooi was genieten en een enorme ervaring. We hadden een hecht vriendenteam dat alles voor elkaar over had. We kenden elkaar al van de competitie of eerdere toernooien en werkte met een prima coaching staf.”

Kops heeft, naast zijn selecties voor Bixby Baseball en het CTO Amsterdam, alleen bij Twins gespeeld. Hij nam deel aan het EK en WK onder 18 en vervolgt zijn studie in Georgia (USA)

Vol vuur

Ook Tyriq Kemp(18) miste geen inning als tweede honkman. Sloeg .455. Het is zijn tweede jaar bij Twins na Neptunus. Internationaal doorliep hij alle jeugdselecties. Maandag vertrekt ook hij naar Amerika. ,,Ik ben er al gaan kijken en zie er naar uit. Ik heb nu een indruk hoe het er op zo’n college aan toegaat. Tijdens het EK hebben we hard en vol vuur gespeeld. We pikten elkaar goed op”, aldus de jongste van het stel die wél in actie komt bij eerste drie play-offs duels en nog even wil vlammen voor hij naar het Western Oklahoma State College vliegt.

Voor Diamond Silberie(22) was het zijn eerste uitverkiezing en speelde in drie wedstrijden aangewezen slagman, eerste en derde honk. Hij heeft geen moment spijt van zijn overgang naar de Oosterhoutse formatie. ,,Ik ben erg vooruitgegaan sinds ik de stap van DSS maakte. De veertig minuten reistijd vanuit Haarlem heb ik er graag voorover, zeker als je er een uitverkiezing bij Oranje aan overhoudt.”

Geweldige sfeer

Werper Raf Cocu (22) was er al eerder bij. In zijn tweede toernooi kwam hij in twee duels voor enkele innings aan bod. ,,De sfeer onder de werpers was geweldig. Iedereen gunde elkaar het beste.”

Koen Postelmans(21)wierp de hele wedstrijd en hield de nul tegen Oekraine. Ruendrick Piternella(20) speelde twee duels als aangewezen slagman.