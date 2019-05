Ettense Sparta-doelman Coremans wordt vader, geeft zoon eerste fles en racet naar Vijverberg

Coremans was met zijn ploeggenoten in een hotel in Arnhem in voorbereiding op het duel met De Graafschap toen de telefoon ging. Hoogzwangere vriendin Maxine stond op het punt van bevallen. De Sparta-keeper stapte direct in de auto naar Breda, waar de bevalling plaatsvond. Zoon Luca werd omstreeks half twee in goede gezondheid geboren.