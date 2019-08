Ettense Sparta-doelman Coremans grijpt de macht in eredivisie: ‘Ik heb een screenshotje van Teletekst gemaakt’

criterium etten-leur Ecuadoraan­se Girowin­naar Carapaz wel naar Et­ten-Leur

8 augustus De kans dat Tourwinnaar Egan Bernal volgende week zondag zijn opwachting maakt in de Profwielerronde van Etten-Leur is klein nu hij terug in Colombia van de ene naar de andere huldiging holt. Ondertussen heeft voorzitter Ronnie Buiks wel kans gezien om de Ecuadoraan Richard Carapaz te strikken voor het evenement.