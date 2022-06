Etten-Leurse rugbyer Lino Julien (17) is een trainingsbeest: ‘Mijn jongere broertje is zelfs nog groter dan ik’

,,Ik was altijd al wat forser.’’ De 17-jarige Etten-Leurenaar Lino Julien, die nu in Frankrijk woont, heeft de borstomvang van een kleerkast, bovenarmen van staal en slaat ook zijn bovenbenen niet over in de sportschool. Hij is dan ook een ‘prop’, de zwaarste positie in het rugby. ,,Voor het harde werk’’, zo omschrijft hij het. Julien kende een bijzonder jaar: hij deed namens Frankrijk mee aan de Six Nations voor teams onder de 18 jaar en maakte een transfer naar een Parijse topclub.