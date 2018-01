Etten-Leurenaar Lambregts: van Praag naar het Mastbos

,,Eigenlijk moet ik me wel voorbereiden op de cross in Breda, maar de reis stond al gepland en ik had me al ingeschreven.’’ Rick Lambregts, woonachtig in Etten-Leur, bezocht tijdens de trip onder andere het concentratiekamp Terezin en verlegt zijn gedachtes nu in de Tsjechische hoofdstad. Samen met zijn studiegenoten, waarmee hij lol heeft en een biertje drinkt. Lambregts vindt het moeilijk om er alles voor te laten: ,,Ik heb periodes dat ik er vol voor ga en dat ik ook weken geen alcohol drink, maar vind het lastig om zo voor de sport te leven. Ik heb soms moeite om de balans te vinden tussen mijn vrienden en het hardlopen.’’

Heup

Zijn gemoedstoestand heeft mede te maken met de blessure die de geboren Bredanaar vorig jaar parten speelde. Zijn pijnlijke heup bezorgde hem kopzorgen en ook de fysiotherapeut vond geen oorzaak. Dit jaar blijven de fysieke problemen vooralsnog uit en dat motiveert Lambregts, die pas echt voor de sport wil leven als er een stijgende lijn in zijn crosses te zien zijn. Hij bekijkt het positief: ,,Ik heb niet het gevoel dat ik er het maximale uit heb gehaald, er zit zeker nog veel meer in en dat wil ik ook bereiken. Gewoon lekker door trainen zonder pijntjes en mijn races goed doorkomen; ik hoop niet dat ik weer lang stil hoef te staan.’’

Technisch modderen

Het is voor Lambregts niet te hopen dat zijn heup tijdens de Mastboscross roet in het eten gaat gooien. Een modderig parcours, waarbij een goede techniek vereist is. De atleet uit Etten-Leur kijkt zijn ogen uit: ,,Het modderige gedeelte vind ik leuk. Ik heb altijd het idee dat ik er goed doorheen kan baggeren, het is technisch modderen. Op de lange paden word ik vaker ingehaald, maar ik voel me goed als ik in de modder loop.’’