Etten-Leur winterkampioen na zege tegen Zoetermeer, Breda hard onderuit

hockeyDe hockeyers van Etten-Leur hebben thuis tegen nummer twee Zoetermeer in de slotfase met 3-1 weten te winnen. Daardoor gaan ze als ‘Herbstmeister’ de winterstop in. In de eerste klasse B bedraagt de afstand tot de nieuwe achtervolger Roomburg drie punten. De mannen van Breda zijn dit seizoen met een sterk verjongde selectie aangetreden in de overgangsklasse A. Toch hadden ze vooraf meer verwacht van de positie halverwege de competitie. Een forse thuisnederlaag, 1-5 tegen directe concurrent Naarden, op de laatste speeldag van 2019, betekent dat de ploeg als elfde de winterstop in gaat. Een positie die aan het eind van het seizoen directe degradatie zou betekenen.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Gooische - Zwart-Wit 1-4 (0-2).

Zwart-Wit was in Bussum duidelijk de sterkste en verzuimde enkel de score verder op te laten lopen. Milan van Baal maakte er wederom twee, Daan Dekkers en Imre van de Laar scoorden eveneens.

Breda - Naarden 1-5 (0-3).

Niet alleen Breda liet het zondagmiddag liggen, doordat onder meer ook stadgenoot en aartsrivaal Push elders onderuit ging, is Breda op de ranglijst door meerdere teams op de valreep gepasseerd. Met negen punten uit elf wedstrijden zijn de verschillen naar boven nog altijd slechts enkele punten, maar te hopen valt dat er vanaf maart wel een kentering gaat komen in de resultaten. De onderste twee degraderen rechtstreeks en de tiende speelt duels om handhaving tegen een nummer twee uit de eerste klasse.



Winst werd derhalve vooraf tegen Naarden als erg welkom gezien. Dan zou Breda in plaats van elfde zomaar gedeeld zesde hebben kunnen staan. Zover kwam het niet. De gasten uit het Gooi gaven met één tegendoelpunt voor de pauze de Bredanaars nog hoop, maar toen het na rust binnen een kwartier ook nog 0-4 werd, liep de jonge formatie van coach Laurens Groeneveld achter de feiten aan. Met nog vier minuten te spelen, maakte Max Looman nog wel de 1-4, maar dit was natuurlijk al te laat. De vijfde van Naarden maakte niet veel meer uit. Naarden zelf klimt met dertien punten zowaar naar plaats vijf, waar het bij winst voor Breda juist de elfde positie had ingenomen. Om een indruk te krijgen hoe klein de verschillen in de middenmoot van deze klasse zijn.

OVERGANGSKLASSE B

Leonidas - Push 2-1 (0-0).

Push eindigt het kalenderjaar nog net in het linkerrijtje, maar had in Rotterdam op meer gehoopt. Casper Fijneman bracht de Bredanaars na rust op 0-1, maar binnen een kwartier stond het 2-1.

EERSTE KLASSE B

Warande - Ommoord 2-5 (1-2).

Warande creëerde wel mogelijkheden en kwam via Thom van Langh tweemaal tot scoren, maar uit zes counters waren de gasten dodelijk effectief.

Etten-Leur - Zoetermeer 3-1 (1-1).

De wintertitel was de directe inzet aan de Olympiade in Etten-Leur. Duidelijk was vanaf de eerste minuut dat de Zuid-Hollanders met de intentie waren gekomen om te hockeyen. Etten-Leur deed dit nadrukkelijk ook en had hiermee beduidend meer succes. Er was een veldoverwicht en dit leidde al binnen enkele minuten tot drie goede schotkansen op rij. De Zoetermeerse keeper Tom Reuring toonde echter zijn klasse, zoals ook aan de andere kant Ruben van Rossum zich nog zou onderscheiden.



Na tien minuten spelen stond het toch 1-0 voor de thuisclub. Vanaf het middenveld wist Tom Gommers met een solo langs drie verdedigers links in de korte hoek toch tot scoren te komen. Ook in het tweede kwart was het initiatief voor Etten-Leur. Het was echter enkele minuten voor het rustsignaal raak aan de andere kant. Thijmen Bosman wist uit de eerste Zoetermeerse strafcorner raak te slepen voor 1-1. Dit was ook de stand halverwege.

Het spelbeeld na rust was hetzelfde. Etten-Leur drong aan, maar moest wel waakzaam zijn voor de tegenaanvallen. In het vierde kwart ging een Zoetermeerse strafcorner er bijna in, maar het leek op een gelijkspel af te stevenen. Waarmee Etten-Leur overigens wist dat het koploper zou blijven. De winst kwam er uiteindelijk toch. Zeven minuten voor tijd scoorde met een velddoelpunt Matthijs Bartelts de 2-1, waarna in de slotfase wederom Tom Gommers de tweestrijd in Etten-Leurs voordeel wist te beslissen.

TWEEDE KLASSE B

Derby - Pelikaan 7-1 (4-1).

Doelpunt Pelikaan: Daniël Verstraten.

DERDE KLASSE B

Capelle - Tempo 3-2 (1-2).

Doelpunten Tempo: Nick Matthijs en Jimmy Nuytemans.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Wageningen - Push 3-7 (1-5).

Push begon bij de nummer twee aanvallend en stond binnen tien minuten op 0-3. De ploeg bleef aanvallen en kwam niet in gevaar. De goals waren van Puk Holleman (2x), Freeke van Dongen, Britt Voss, Mijntje van Campen, Sophie van Nieuwamerongen en Maartje Pierik.

Breda - Beuningen 3-2 (2-1).

Breda kreeg kans op kans en won dik verdiend. Captain Kiki van der Kreek bracht haar team drie maal op voorsprong.

EERSTE KLASSE B

Hudito - Zwart-Wit 4-1 (1-0).

Na een achterstand maakte Denice Hermens uit een strafcorner gelijk. Fouten achterin werden hierop echter alsnog afgestraft. Zwart-Wit staat vierde en heeft bij de hervatting in maart nog alle kans op meer.

Warande - IJsseloever 2-2 (1-1).

Koploper Warande was veruit de sterkste, maar deed zichzelf tekort. Bobbie de Haan en Renske Leenaars zorgden voor een gelijkspel.

DES - Etten-Leur 4-4 (3-4).

Etten-Leur wilde de eerste seizoenshelft graag winnend afsluiten, maar trof een fysiek spelende tegenstander met een goed lopende strafcorner. Voor de pauze scoorden Inge Pellis (2x), Jet Flapper en Mirte Monden. De voorsprong halverwege werd niet vastgehouden. Etten-Leur gaat evenwel keurig als zesde de winterstop in.