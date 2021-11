Etten-Leur sluit jaar af met belangrijke zege, Push is heer en meester bij Alecto

hockeyDe mannen van hockeyclub Etten-Leur hebben het kalenderjaar afgesloten met een 2-0 thuiszege tegen Ommoord. Belangrijk in de strijd onderin, weliswaar staat de ploeg elfde en daarmee onder de streep, maar de verschillen naar boven blijven minimaal. De beide teams van Push gaan ruim aan kop de winterstop in. Zowel de mannen als de vrouwen doen dit met een ongekend puntenaantal.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Gooische - Zwart-Wit 2-3 (2-1). Doelpunten Zwart-Wit: Taeke Nijziel, Imre van de Laar en Martijn Zander.

Zwart-Wit kan met een goed gevoel de winterpauze in, in Bussum werd ook Gooische aan de kant gezet. Dit ging niet vanzelf, snel stond het 2-0 maar vanaf het tweede kwart werd uit een ander vaatje getapt en met succes.

OVERGANGSKLASSE B

Breda - Naarden 3-1 (1-0). Doelpunten Breda: Lodewijk Heemskerk, Daan Brillenburg Wurth en Timothy Leemans.

Breda was gebrand op een goede afsluiting van 2021. De ploeg speelde geconcentreerd en wist de gasten in dit belangrijke duel verdiend te verslaan. Het eindigt het kalenderjaar op een veilige positie.

Alecto - Push 0-8 (0-3). Doelpunten Push: Thijmen Brörmann (3), Floris Suijkerbuijk (2), Bart Versluis, Casper Fijneman en Gijs Maas.

In het eerste kwart was er nog tegenstand, maar daarna was Push in Leiderdorp heer en meester. Na een overtalsituatie nog voor rust werd het duel snel beslist.

EERSTE KLASSE D

Etten-Leur - Ommoord 2-0 (0-0). Doelpunten Etten-Leur: Jules Vugts en Tim Petit.

Aan de Olympiade wist Etten-Leur pas in de tweede helft het verschil te maken tegen de Rotterdammers, maar net als in de vorige thuiswedstrijd werd ook nu het harde werken beloond. Voor het eerst hield de uitstekend keepende Oscar Verhagen namens de Etten-Leurenaren zijn doel schoon dit seizoen. Met van blessures terugkerende spelers heeft Etten-Leur vertrouwen in een goed voorjaar.

Pollux - Warande 1-2 (1-1). Doelpunt Warande: Stijn Versluis (2)

Een zespuntenwedstrijd, waarbij door de winst Warande boven de streep het jaar afsluit. Het spel was niet mooi, maar met hard werken werd in Vlaardingen wel gewonnen. De Oosterhouters sluiten zelfs het jaar af als achtste.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - HDS 2-5 (0-1). Doelpunten Pelikaan: Bas van Baal en Fabian Huijbregts

Halverwege leek er nog hoop voor de Roosendalers, maar de gasten uit Den Haag bleken uiteindelijk slimmer in het uitspelen van de mogelijkheden. Aan de zijde van Pelikaan kwamen verschillende spelers net terug uit een blessure of ziekte en dat was conditioneel merkbaar. Voor Pelikaan duurt de eerste seizoenshelft nog een week, zondag staat de degradatiekraker bij DES in Kaatsheuvel op het programma. Wordt ook deze verloren, dan zal Pelikaan komend voorjaar een serieuze inhaalrace moeten inzetten om uitzicht op handhaving te houden.

DERDE KLASSE D

Gouda - Tempo 0-4 (0-2). Doelpunten Tempo: Jens Dingemanse (2), Joris Jumelet en Stef Kil

Tempo zette in Zuid-Holland de goede lijn van vorige week door en neemt nu onderin serieus afstand, De Bergenaren speelden een goede eerste helft, in de eerste twee kwarten werd de basis voor de verdiende winst gelegd. Na rust zette Gouda aan, maar in de slotfase besliste Tempo de wedstrijd. Ook hier wordt nog een wedstrijdronde gespeeld zondag.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Alecto afgelast.

Coronagevallen bij de thuisclub waren de reden dat er niet gespeeld werd. Later deze week wordt bekend of er zondag of op 5 december ingehaald wordt. Breda eindigt de eerste seizoenshelft hoe dan ook als tweede.

Push - Helmond 5-0 (2-0). Doelpunten Push: Sophie van Nieuwamerongen (2), Puk Holleman (2) en Lobke van Nistelrooij.

Ook tegen vooraf de nummer drie was lijstaanvoerder Push duidelijk sterker. Voor de pauze moest Push even op gang komen, maar er werd weinig weggegeven.

EERSTE KLASSE B

Westland - Zwart-Wit 0-5 (0-2). Doelpunten Zwart-Wit: Annemijn van Langeveld (3), Fleur van Gestel en Benthe van der Veen.

Voor het de laatste weken goed draaiende Zwart-Wit was de hekkensluiter geen enkel probleem. De ploeg speelde met veel druk en won dik verdiend. Zwart-Wit gaat als tweede de winter in.

Craeyenhout - Warande 3-2 (2-0). Doelpunten Warande: Nicole Schouten (2).

Het jonge Warande begon te slap in Den Haag, maar kwam na de pauze goed langszij. Er was kans op meer, maar in de omschakeling volgde er een strafbal tegen. Dit bleek de beslissing.

Etten-Leur - IJsseloever 1-1 (1-1). Doelpunt Etten-Leur: Jet Flapper

De gasten kwamen snel op 0-1, maar daarna nam Etten-Leur het initiatief. Er volgden kansen en corners, maar buiten de gelijkmaker was er hieruit te weinig rendement. Her doel met een goed gevoel de winter in te gaan, werd dus maar deels behaald.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Forescate 1-2 (0-0). Doelpunt Pelikaan: Sophie Nijmeijer

Pelikaan blijft zesde in de stand maar het duel had twee gezichten. Aan de ene kant speelde de ploeg goed en de Roosendaalse vrouwen kregen ook zeker mogelijkheden, anderzijds waren het de gasten die het meest effectief waren. Twee fouten achterin bleken beslissend, nadat na rust Pelikaan nog wel op voorsprong was gekomen. Na deze voorsprong waren er vergeefs kansen om door te drukken.