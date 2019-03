Etten-Leur pakt volle buit tegen Pollux, Warande-heren pakken eerste punten van 2019

hockeyDe mannen van hockeyclub Etten-Leur handhaven zich in de subtop van de eerste klasse B na een 2-1 zege op Pollux. De winst kwam weliswaar moeizaam tot stand, maar was op basis van de kansenverhouding wel verdiend. Etten-Leur is met de winst geklommen naar de vijfde plaats in de stand. De hockeyers van Breda hebben ruim weten te winnen in en tegen Venlo. Daarmee stijgen ze in de overgangsklasse A en komt de ploeg op één punt van de tweede plaats. De mannen van Warande pakten hun eerste punten van 2019.

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

HIC - Push 3-1 (1-1).

Joost Vinju opende namens Push weliswaar de score in Amstelveen, maar wederom wisten de Bredanaars niet tot winst te komen. Uiteindelijk won de thuisclub in de laatste tien minuten alsnog.

Schaerweijde - Zwart-Wit 3-2 (1-1).

Twee treffers van aanvoerder Guus Philippart ten spijt, Zwart-Wit zag zijn ongeslagen serie van vijf wedstrijden doorbroken worden.

OVERGANGSKLASSE A

Venlo - Breda 1-4 (0-3).

Breda speelde voor rust goed en gaf achterin nauwelijks iets weg. De winst was overtuigend en verdiend. Voor Breda scoorden Floris Verheijen, Emiel Willems, Dane Jansen en Noud Küppers.

EERSTE KLASSE B

Warande - Zoetermeer 3-2 (0-0).

Warande moest diep gaan voor de punten, maar in de laatste minuut kwam de winnende treffer er dan toch. Thom van der Schoof, Raphaël Korse en Martijn Zander waren voor de Oosterhouters trefzeker.

Etten-Leur - Pollux 2-1 (1-1).

Etten-Leur startte aanvallend op het eigen veld aan de Olympiade en was ook de ploeg die de eerste mogelijkheden kreeg. Binnen zes minuten maakte Stefan Knijnenburg 1-0 uit een goed lopende aanval, nadat de Vlaardingse doelman uitgespeeld was. Het waren wel de gasten die de eerste strafcorner van de wedstrijd kregen te nemen. Deze werd door doelman Ruben van Rossum goed uit de hoek getikt. Hoewel er goed verdedigd werd door met name laatste man Bert Gobbens, viel de 1-1 pal voor rust toch. Een moment waarop de scherpte weg was, werd benut door Derk Hortensius namens Pollux.

Na de pauze was het binnen enkele minuten alweer raak namens Etten-Leur, door een afstandsschot van Floris Hendrickx. De thuisclub was wederom met aanvallende intenties uit de kleedkamer gekomen en er waren mogelijkheden om nog verder uit te lopen. Mede omdat de aanvallende strafcorner niet goed liep gebeurde dit niet. Daarmee werd het nog spannend, Pollux wilde namelijk wel en kreeg via strafcorners een enkele goede aanvallen nog mogelijkheden op een volgende gelijkmaker. Maar de drie punten werden door de Etten-Leurenaren als collectief veilig gesteld.

Trainer Victor Kwinkelenberg is met zijn Etten-Leur vooralsnog niet echt bezig met een eventuele promotie. ,,We zitten voor honderd procent in een periode van opbouwen. We zijn vorige zomer een traject van drie jaar aangegaan, waarin we spelen met nieuwe concepten. Spelers staan dus op andere posities dat ze gewend waren. We zijn nog te wisselvallig, dat zie je ook terug in de uitslagen. De grootste tegenstander zijn we dan zelf, dan worden er verkeerde keuzes gemaakt. “

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - HDS 1-2 (0-1).

DERDE KLASSE B

Tempo - Waalwijk 3-3 (1-3).

VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

Push - Rotterdam 1-1 (0-0).

Ze waren zo dichtbij. Door een fraaie treffer van Puk Holleman was Push halverwege de tweede helft op een 1-0 voorsprong gekomen. Hoewel de druk van Rotterdam hierna toenam, raakten de vrouwen uit Breda niet echt in problemen. In de slotfase maakte Push het veld groot en werd de bal knap rond gespeeld. Tot Karlijn Tukkers in de 65e minuut naar de strafbank werd verbannen. Rotterdam kreeg een vierde strafcorner. De eerste drie werden verprutst, maar nummer vier werkte Laure-Sophie van der Heide feilloos achter keepster Vera Beukers.

Volledig scherm Babette Naalden van Push probeert te scoren maar de bal gaat naast. Rotterdam komt met de schrik vrij. © Pix4Profs/René Schotanus

Volgens Push-coach Herman Kruis overheerste na afloop de teleurstelling bij zijn speelsters. ,,Logisch. We geven drie minuten voor tijd twee punten weg". Ondanks de ‘bijna-zege’ was Kruis niet echt te spreken over het vertoonde spel van zijn team: ,,We moeten clean verdedigen en dat hebben we een paar keer niet gedaan. Erg onhandig hoe we die laatste strafcorner weggaven. Maar ook het veldspel was niet zo goed als de afgelopen twee weken toen we maar met een doelpunt verschil van zowel Victoria en Were Di, de nummers een en twee op de ranglijst, verloren. We speelden niet accuraat. Veel passes waren net niet goed genoeg met balverlies als gevolg.’’

EERSTE KLASSE B

Dordrecht - Breda 0-3 (0-0)

Breda had moeite om door de defensieve muur van Dordrecht heen te komen, na de pauze lukte het scoren alsnog. Mayra Hos (2) en Anne-Fleur Nuiten zorgden voor de winst.

IJsseloever - Zwart-Wit 1-1 (0-1).

Zwart-Wit haalde niet het normale niveau en mocht daarom met een punt nog tevreden zijn. Sophie Gelten had voor de pauze wel voor 0-1 gezorgd, uiteindelijk werd het 1-1.

Warande - DSHC 4-0 (1-0).

Na een rommelige eerste helft was Warande na de pauze duidelijk sterker. Zara-Lee Wang (2), Naomi Weterings en Esmée Pulles scoorden.