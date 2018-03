Ervaring Landstede doet Blauw-Wit das om, compleet Eastwood Tigers verliest

Door opnieuw te verliezen, dit keer met 82-51 bij Landstede, wordt de situatie voor Blauw-Wit in de eerste divisie precair. In de tweede klasse van het basketbal trok Migliore de derby tegen Eastwood Tigers, dat voor het eerst compleet was, naar zich toe: 88-66.

MANNEN

EERSTE DIVISIE

Landstede - Blauw-Wit 82-51.

De bezoekers deden tot in het derde kwart goed mee en beperkten de schade tot een achterstand van tien punten. Daarna was de pijp leeg voor het team van Gregory Tjin-A-Koeng. ,,Door keihard te werken hebben we het klasseverschil aardig kunnen compenseren maar uiteindelijk breekt het je wel op."

Black Eagles - Barons 80-66.

,,De dragende spelers konden het zaterdag niet brengen," aldus Barons-coach Dusan Bozic. ,,De eerste helft was nog uitstekend. Halverwege was het 31-43, maar in het derde kwart ging het mis."

EERSTE KLASSE

Agathos - Tracks Parkstad 73-54.

,,We starten heel goed en hebben daarna laten zien dat er bij ons niets te halen viel. Het werd daardoor een bijna plichtmatige zege," aldus Agathos-coach Wilbert Boons.

TWEEDE KLASSE

Migliore - Eastwood Tigers 88-66.

De bezoekers waren voor het eerst dit seizoen compleet ,maar konden niet maskeren dat er te weinig kwaliteit was. ,,Halverwge was het verschil maar drie punten, maar we lieten het vooral in het derde kwart liggen," zag Tigers-coach Zoran Ilievski.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE

Barons - Virtus 58-63.

,,Een erg fysiek duel waarin we vooral voor rust de punten te makkelijk weg gaven," keek Marcel Dubois namens de thuisclub terug. ,,Na rust was de focus groter maar was het verschil niet meer te overbruggen."