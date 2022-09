Erik Nijland vindt de formule van King of the Court in Breda even ‘een stuk minder leuk’

Een beetje onderuitgezakt volgde Erik Nijland vanaf de zijkant de ontknoping van het NK King of the Court. Door zijn hoofd spookte wat er mis was gegaan, waardoor hij en beachpartner Kyran Versteegen als eerste van de vijf volleybalduo’s af moesten vallen in de finale. ,,We kwamen hier met maar één doel: om dit toernooi te winnen. Er gebeurde van alles in de finale. We hebben kansjes gehad, maar niet gepakt. Dan blijf je onderin bungelen”, analyseerde Nijland na afloop.

De beachvolleyballer was weer even terug in de streek waar hij is opgegroeid. In zijn toenmalige woonplaats Etten-Leur zat hij voor het eerst ‘op volleybal’. Hij speelde ook in Roosendaal zaalvolleybal, voordat hij naar Den Haag verkaste en zich helemaal richtte op beachvolleybal. ,,Ja, het voelt wel een beetje als thuiskomen. Bij Breda Beach heb ik veel getraind.”

Akkoordje

Dat het duo vooraf hoog had ingezet, was mede ingegeven door de eindzege eerder dit seizoen in Rotterdam. ,,Toen lag het spelletje ons wel. Dit weekeinde ook, tot aan de finale. Daarvoor hebben we meerdere rondes gewonnen.” In de finale telt dat niet. Het hippe King of the Court heeft zijn eigen spelregels en eigenaardigheden. Zo kreeg Nijland sterk de indruk dat twee teams in de finale het op een akkoordje hadden gegooid om hem en Versteegen, als derde geplaatst, te wippen. ,,Er kunnen bondjes gemaakt worden en daar heb je zelf geen invloed op. Als dat in je nadeel werkt, vind je de formule van King of the Court in een keer een stuk minder leuk”, zei hij met een brede glimlach. ,,Ik ben daar niet zo van, ik wil me vooral op mijn eigen spel focussen. De formule nodigt er wel toe uit. Het is hun goed recht om daar gebruik van te maken, want het past binnen de regels.”

Nijland en Versteegen visten dus ook naast de wildcard om deze week deel te kunnen nemen aan het EK King of the Court in Utrecht. ,,Dus dit is einde seizoen. Ik speel met een jonge jongen uit het nationale programma. We zijn niet heel sterk begonnen, maar hebben laten zien dat we stappen hebben gemaakt. Alleen zijn we nog net niet stabiel genoeg. Dat zie je terug in de finale.”

Intussen is Nijland ook met twee vrienden een eigen bedrijf begonnen: Beachclinics. ,,Ik ben 30, kan zeker nog een tijdje mee, maar dat is ook een leeftijd dat je gaat nadenken wat er nog meer is.” Het bedrijf is partner van het Beach Stadium op het strand van Scheveningen. ,,Dat is dé hotspot van Nederland qua beachvolleybal. We bieden trainingen aan in alle strandsporten, zelfs rugby, en organiseren clinics voor grote bedrijven.”

De zomer is topdrukte voor beachvolleyballer én ondernemer Nijland. ,,Als het weer hier minder begint te worden, ga ik nog ergens een vakantietje pakken. Een strandvakantie? Die kans is wel aanwezig.”

Zonder beachmaatje

Een finaleplaats zat er voor Serena van der Made net niet in. De Madese werd in de play-offs uitgeschakeld met gelegenheidspartner Anna Nieuwstad. Door een hardnekkige schouderblessure van Senna van der Berg kwam Van der Made plots zonder beachmaatje te zitten. ,,Ik moest elk weekeinde iemand anders zoeken. Zo kun je niets opbouwen.” Nu wacht de tweedejaars studente civiele techniek een nieuwe uitdaging in de zaal, met Volley Tilburg in de topdivisie. ,,Maar beachvolleybal blijft voor mij prioriteit. En dat weten ze in Tilburg ook.”