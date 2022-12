Eric Vanderaerden staat nu zelfs bij Elodie in de materiaalpost: ‘Maar mijn missie blijft dezelfde’

Geen prof en toch gooide deze jonge darter tegen de nummer één van de wereld: ‘Ik had je voor gek verklaard’

Hij was en is geen profdarter, maar toch haalde Gian van Veen (20) uit Poederoijen dit jaar de finale van een toernooi in het hoogste circuit, waarbij het opnam tegen de nummer één van de wereld. Van Veen versloeg topspelers en maakte veel indruk. Met dank aan een online dartstoernooi in coronatijd.

