Eric de Ruijter en Maura Swinkels met ‘olympisch goud’ omhangen op WK schaatsen voor masters

Het stel uit Rijen werkt vandaag en morgen de resterende afstanden af: 1500, 3000 en 5000 meter voor de mannen en de 1000 en 3000 meter voor de vrouwen. ,,De twee Russen die voor me staan, kan ik hebben op de langere afstanden. Daar staat tegenover dat er achter me nog een aantal gevaarlijke oud-internationals staan”, zo schat De Ruijter zijn kansen in.

Aan zelfvertrouwen in ieder geval geen gebrek laat hij weten. Op de Winter World Masters Games in Innsbruck pakte hij afgelopen weekeinde het goud op de 1000 meter. ,,De voorsprong op de nummer twee (de Noor Atle Varvik) en twee (de Rus Uel Archuletta) was minimaal, maar winnen is winnen”, zegt De Ruijter over zijn mooiste zege ooit als veteraan. Het evenement in Innsbruck geldt immers als de ‘Olympische Spelen voor Masters’.