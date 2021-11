Eredivisiedroom begint langzaam een nachtmerrie te worden voor Yeti's Breda

hockey Push-he­ren en -dames houden zegereek­sen met succes in stand, Et­ten-Leur onderuit

Push bleef bij zowel de mannen als vrouwen nog ongeslagen in de Overgangsklasse. Zowel de mannen als de vrouwen van Etten-Leur verloren hun uitduels in de eerste klasse. In beide gevallen betrof het een streekderby, de vrouwen speelden in Breda tegen Zwart-Wit en de mannen in Oosterhout bij Warande. Voor de laatste ploeg betekent het resultaat dat de ploeg nu beneden de degradatiestreep terecht is gekomen.

31 oktober