Eredivisie zaalvoetbal nu ook definitief ten einde

In navolging van de overige voetbalcompetities is nu ook door de eredivisie in het zaalvoetbal een definitieve streep gehaald. De twaalf clubs in de hoogste klasse hebben dat deze week te horen gekregen van de KNVB.

De bekerfinale en de supercup komen eveneens te vervallen. In navolging van het betaalde voetbal en de eredivisie vrouwen is besloten dat de eredivisie dit seizoen geen kampioen krijgt. De huidige koploper Hovocubo zal Nederland gaan vertegenwoordigen in de Champions League komend seizoen. Ook degradeert geen club uit de eredivisie.

Zuur

Extra zuur voor het ambitieuze Be’79 uit Berkel-Enschot dat met elf punten voorsprong grote kans had om als koploper in de eerste divisie te promoveren naar de hoogste klasse. De ploeg van speler-coach Jeroen Hakkens (39) uit Eersel stond ook voor het eerst in de historie in de bekerfinale.