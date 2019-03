En nog maar eens een zilveren plak voor Dick Jaspers

Het Nederlandse koppel verloor in de finale van Turken Lütfi Cenet en Murat Naci Coklu: 40-22 in 17 beurten. Met de verloren eindstrijd verzuimden Jaspers en Burgman om de kroon te zetten op een sterk gespeeld toernooi in het Duitse Viersen.

Lees ook Dick Jaspers en Rico Verhoeven benoemd tot Ereburgers van Brabant Lees meer

Halve finale

Eerder op de dag waren de twee Nederlanders in de halve finale nog te sterk voor de Belgen Eddy Merckx en Frédéric Caudron: 40-37 in 26 beurten. In die partij haalden Jaspers en Burgman een 17-0-achterstand na 8 beurten op.

In de andere halve eindstrijd versloeg het Turkse koppel in een minstens zo spannende thriller de uittredende wereldkampioen Zuid-Korea (Haeng Jik Kim en Jae-Ho Cho): 40-39 in 20 beurten.

Ereburger