En dat is vijf: Melvin Franken opnieuw de beste van Rondje Sprundel

Overtuigend. Dat was hoe Melvin Franken voor de vijfde maal het Rondje Sprundel op zijn naam schreef. In een tijd van 32.05 minuten bleef de senioratleet van DJA desondanks twintig seconden boven het parcoursrecord dat hij in 2015 op de 10 kilometer wegzette.

De winnaar sprak na afloop: ,,Ik kwam hier ook niet met de bedoeling die snelste tijd te verbeteren. Lekker lopen was het motto en in dat opzicht zeg ik: missie geslaagd. De start was bewust iets sneller dan gewoonlijk, daarna consolideerde ik. Ik kijk terug op een prima wedstrijd.”

Vanaf de start bij sportpark Kerlinge, in de achtertuin van zijn ouderlijk huis, voerde Franken het deelnemersveld aan. Al vrij snel wist hij een gat te slaan op snelste achtervolger Jeroen van Damme (THOR). Die maakte een sterke indruk en kon tot een kilometer of acht Franken in het vizier houden.

,,Zo wist Jeroen de wedstrijd lang spannend te houden. Van Damme is een fantastisch atleet en het is mooi als zo iemand naast je aan de start verschijnt. Je weet nooit wat je van hem kan verwachten. Gezien mijn leeftijd was ik er wel op gebrand hem voor te blijven”, aldus Franken.

Toon Heeren (Achilles) finishte na 34.22 minuten prima derde overall in deze ‘bijna thuiswedstrijd’. De snelle master uit Sint Willebrord is al vanaf 1988 van de partij in het Rondje Sprundel, destijds nog over Tien Engelse Mijl. “Ik mag dus niet mopperen”, reageert Heeren.

Bij de vrouwen won Marjon de Kok uit Goirle in een mooie tijd van 38.50 minuten. De master 35 van Prins Hendrik en vooral bekend van wegwedstrijden en crossen nam voor het eerst deel in Sprundel. Winnares overall De Kok: ,,Dit parcours kende ik nog niet; een rondje met soms lange wegen maar toch snel.”