El Nino raast door de natte polder

Woensdrechtse wielerzomer Remco Schouten wint Woensd­recht­se Wielerzo­mer, Tim Marsman de snelste man in Huijbergen

Voor de dubbelslag in de Woensdrechtse Wielerzomer kwam hij zowat een wiellengte tekort. Op de streep in de vijfde en afsluitende koers in Huijbergen moest Remco Schouten zijn meerdere erkennen in de snelle Tim Marsman uit Hattem.

10 oktober