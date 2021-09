Eindelijk kan Beurskens écht aan de bak met de waterpoloërs van De Krabben

Ed Beurskens (55) is sinds begin 2020 al trainer van de waterpoloërs van De Krabben. Maar hij leidt zaterdag pas zijn eerste competitiewedstrijd. ,,Het doet me nu nog wat.’’

Ed Beurskens is een man die een en al positivisme uitstraalt. Een stoere, grote, brede kerel om te zien, maar wel een met een klein hartje. ,,Zo’n klotevirus, dat voor zoveel rotzooi in de wereld heeft gezorgd. Ik heb mijn teampje niet kunnen geven wat ik ze wil geven, in de vorm van trainingen. We hebben bijna anderhalf jaar stilgelegen, afgelopen zomer alleen wat in het buitenbad kunnen doen. Dat vind ik heel erg.’’

Zelf corona

Want sporten is voor Beurskens alles. Hij heeft een racefiets, mountainbike, een fietstrainer voor binnen, doet aan waterpolo én aan zwemmen in open water. ,,Ik heb zelf twee maanden geleden corona gekregen. Gelukkig was ik al gevaccineerd vanwege mijn werk in de zorg. Daardoor ben ik maar anderhalve dag flink ziek geweest. Het heeft me conditioneel gezien wel een douw gegeven.’’

Door hard te werken groeit hij richting zijn oude conditie. Hij legt weer kilometers af in het open water en kan zo nu en dan een potje meedoen met ‘zijn jongens’ in het waterpolobad. Bergenaar Beurskens keerde 3 jaar geleden terug bij De Krabben, na een decennialange afwezigheid. ,,Ik ben gaan studeren en moest mijn dienstplicht vervullen. Daarna heb ik als internationaal touringcarchauffeur gewerkt. Dat betekende veel naar het buitenland, zitten en roken.’’

Zuidwesthoek

Via wat bekenden kwam hij bij De Zuidwesthoek in Hoogerheide terecht. ,,Ik heb daar veel zelf gespeeld, maar ook de dames en heren getraind.’’ Een fijne vereniging, maar uiteindelijk leidde zijn pad toch weer terug naar het Bergse zwembad De Schelp. ,,Ik woon hier vlakbij, dit is echt mijn club. Ik ben teruggekeerd toen een vriend van me trainer was. Na een half jaar wilde hij stoppen, toen heb ik het overgenomen. Met mijn leeftijd pas ik beter langs dan in het bad.’’

Oefenpotje

Hij nam het stokje begin 2020 over. Hij leidde tot nu toe welgeteld één wedstrijd: een oefenpotje. Afgelopen zaterdag zou De Krabben de seizoensouverture spelen, maar de tegenstander had personele problemen. Morgen speelt de Bergse ploeg uit bij ZVDO'74 in Andel. Het uitstel van de eerste competitiewedstrijd kwam Beurskens niet eens heel slecht uit. ,,We hebben amper kunnen oefenen. Mede door mijn vakantie en de vervroegde competitiestart heb ik maar één training in het binnenbad geleid. Dat is jammer, ik had graag nog wat meer op de tactische situaties geoefend.’’

De trainer zal dat nu tussen de wedstrijden door doen. ,,Een plek in de top 4 in onze eerste klasse is voor dit seizoen de doelstelling. Binnen een paar jaar willen we promoveren. Deze club kijkt vooruit, heeft een goede visie. Ook daarom zit ik hier perfect op mijn plek.’’

