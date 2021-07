Eindelijk gaat het dankzij de Chaamloop weer om een echte wedstrijd

De laatste wedstrijd in de regio was eind februari 2020 de Tilburgse Kruikenloop. Zestien lange maanden later klinkt pas opnieuw een startschot voor een stratenloop. Natuurlijk, in de tussenliggende periode zijn er diverse virtuele races geweest, maar morgen in Chaam gaat het weer om een heuse wedstrijd.

Organisator Niels de Jong neemt de term ‘supertof’ in de mond om zijn gemoedstoestand te schetsen. ,,Heel erg mooi dat wij de eerste loop zijn die weer kan plaatsvinden. Een paar maanden geleden hebben we besloten om de voorbereiding op te pakken. De signalen waren gunstig. We hebben nog wel de laatste weken goed overlegd met de gemeente, maar we hebben groen licht.”

Zaterdag zal de 34e editie van de populaire loop dan ook bijna weer zoals vroeger gehouden worden. ,,We houden ons wel strak aan de huidige richtlijnen”, vertelt de voormalig regionale topper. ,,Startnummers worden afgehaald bij iemand in de tuin. Daar hebben we een keurige looproute gemaakt zodat we de afstand kunnen handhaven. We werken ook niet met de optie om op de dag zelf nog in te schrijven. Dat voorkomt veel drukte. Ondanks dat verwacht ik veel regionale en wellicht zelfs nationale deelnemers. Bij de vrouwen is de komst van marathonloopster Kim Dillen al toegezegd.”

Quote Het is wel spannend, want ik heb in de afgelopen periode weinig tot niets aan wedstrijd­trai­nin­gen gedaan Michiel van Nispen

Spannend

Michiel van Nispen uit Breda is morgen ook van de partij. Hij is enorm blij met de optie om weer eens echt te knallen in een 10 kilometer wedstrijd tegen anderen. ,,Ik kijk er echt naar uit. Het is wel spannend, want ik heb in de afgelopen periode weinig tot niets aan wedstrijdtrainingen gedaan. Daarom ben ik benieuwd of ik met mijn duurlopen mee kan komen in het veld. Ik ben ook al een dagje ouder”, lacht het sportieve Tweede kamerlid.

Hij is opgetogen om te horen dat de organisatie de regels strak zal naleven. ,,Dat is een compliment waard. Het blijft spannend om met veel mensen bijeen te zijn. Zelf heb ik besloten om niet deel te nemen aan de zogenaamde fieldlabs. Als het goed gaat morgen, zal ik de training weer steviger oppakken. Echte doelen heb ik nog niet voor na de zomer, maar zeker is al dat ik meeloop in de Tien van ’t Aogje en natuurlijk de Bredase Singelloop.”

Kalender Chaam opent morgen het bal van de stratenlopen in de regio. Het is tevens ook de laatste wedstrijd voor de zomervakantie. Wie toch wil lopen kan in juli en augustus vier keer terecht in de bossen van Dorst. Spiridon organiseert op 22 en 29 juli en op 5 en 12 augustus zomerlopen. Daarna dienen de wedstrijden van Baarle-Nassau en Teteringen zich al aan eind augustus. In september worden daarna de Kaaienloop (18 september), de Tien van ’t Aogje (19 september) en de Vijf van Bavel (25 september) afgewerkt. Met de in deze wedstrijden opgedane vorm kan dan in oktober worden deelgenomen aan de 35e Singelloop (3 oktober) en de Marathon Brabant op de laatste zondag van deze maand.