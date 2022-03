Einde aan bijzondere reeks: vrouwen van Push laten eerste punten van het seizoen liggen

Mannen:

Overgangsklasse A:

Phoenix – Zwart-Wit 3-3 (1-2).

In Zeist ging vooral na rust het spel gelijk op, maar tot in de laatste minuut leken de drie punten voor Zwart-Wit te zijn. Een gelijkmaker in de slotseconden voorkwam dit, waarbij de thuisclub aan het einde ook de keeper er al uit had gehaald.

Doelpunten Zwart-Wit: Imre van de Laar, Bas Scheer en Martijn Zander.

Overgangsklasse B:

Breda – Hilversum 2-3 (1-1).

Alweer een zure thuisnederlaag voor Breda, dat veel kansen bij elkaar speelde en ook tweemaal op voorsprong kwam. Het rendement moet echter omhoog, want alweer strafte de tegenstander fouten achterin genadeloos af.

Doelpunten Breda: Floris Verheijen (strafbal) en Timothy Leemans.

Reigers – Push 2-4 (1-1).

Push kon goed spel in Hoofddorp nog niet omzetten in een voorsprong voor de rust, maar erna zette de ploeg dit ruimschoots recht. Een tweede tegentreffer aan het einde deed geen pijn meer.

Doelpunten Push: Casper Fijneman (2x), Thom van der Schoof en Jannes Nuhn.

Eerste klasse D:

Forescate – Warande Uitgesteld.

Coronagevallen bij de thuisclub maakten spelen onmogelijk, er volgt een nieuwe datum.

Etten-Leur – Schiedam 1-3 (1-2).

De mannen van Etten-Leur weten dat ze punten moeten gaan pakken om onderin weg te komen, maar ze wisten ook dat ze bij de hervatting meteen de koploper zouden treffen. De thuisclub begon echter goed en kwam zelfs op voorsprong. Nog voor de pauze draaiden de bezoekers uit Schiedam de stand om. Na de rust werd de wedstrijd in het slot gegooid. Hoewel Etten-Leur nog altijd voorlaatste staat, zijn de verschillen onderin nog altijd klein.

Doelpunt Etten-Leur: Pieter Riemens.

Tweede klasse B:

Dordrecht – Pelikaan 4-3 (3-1).

Hoewel de Roosendalers in de eerste helft de meeste kansen hadden, toonde de thuisploeg dat het bijzonder effectief was, wat resulteerde in een 3-1-ruststand. Vanaf het derde kwart speelde Pelikaan zonder keeper en werd het ook nog 4-1. De ploeg kwam nog terug tot 4-3 en zag ook een doelpunt afgekeurd worden. De punten bleven echter in Dordrecht. Met de winst van DES tegen Shot erbij, bedraagt de weg te werken achterstand tot een veilige plaats inmiddels tien punten.

Doelpunten Pelikaan: Wouter Cox, Matt Kamphuis en Bas van Baal.

Derde klasse D:

Tempo – Hoeksche Waard 1-3 (0-2).

Ook de Bergenaren kregen de koploper op bezoek, maar kenden in de openingsfase toch een overwicht. De doelpunten vielen echter aan de andere kant. Aan het eind van de wedstrijd werd de eer nog gered.

Doelpunt Tempo: Jimmy Nuytemans.

Vrouwen

Overgangsklasse A:

Zwolle – Breda 0-3 (0-2).

Breda brengt met een goede uitzege de achterstand op Push terug tot vijf punten. De ploeg wilde beter spelen dan vorige week. Dat lukte en Breda beloonde zichzelf nu ook.

Doelpunten Breda: Kiki van der Kreek, Amber de Visser en Zita Lokin.

Leiden – Push 1-1 (1-1).

Push wist dat het in Leiden een stugge tegenstander zou treffen en dit bleek ook. Het spel was echter goed en er waren veel corners en kansen. Buiten de openingstreffer verzuimde Push echter door te drukken. Leiden profiteerde hier van.

Doelpunt Push: Brit Voss.

Eerste klasse B:

DES – Zwart-Wit 1-0 (0-0).

Zwart-Wit wist in Kaatsheuvel helemaal niet te scoren en dat brak de runner-up in de slotfase lelijk op. Zwart-Wit ging alles of niets spelen en uit een counter maakte DES hier gebruik van. Omdat verder in de poule iedereen gelijk speelde, blijft Zwart-Wit vooralsnog wel tweede.

Etten-Leur – Warande 2-2 (1-1).



Zowel Etten-Leur als Warande speelde met veel inzet. De bezoekers kwamen op voorsprong. Kort voor en kort na de rust wist Etten-Leur de achterstand om te zetten in een voorsprong. Hoewel er had gewerkt moest worden, leek het erop dat de thuisclub de zege over de streep zou gaan trekken. Een niet goed weg gewerkte strafcorner leidde aan het einde van het duel toch nog tot de gelijkmaker.

Doelpunten Etten-Leur: Noor Riemens en Famke Heijnen. Doelpunten Warande: Maud de Koning en Suus Heijnekamp.

Tweede klasse B:

Dopie – Pelikaan 0-3 (0-1).

Pelikaan bleek fris en gretig uit de winterstop te zijn gekomen en dat was tegen de Delftse studentes te zien. Met een goede teamprestatie werden de punten uiteindelijk verdiend binnen gehaald. Op het moment dat de wedstrijd nog niet beslist was, wist ook doelvrouw Romy Vos zich te onderscheiden met een paar mooie reddingen. Pelikaan blijft door deze overwinning in het linkerrijtje, al blijft het gat met de bovenste vijf fors.

Doelpunten Pelikaan: Manouk Voogt en Sophie Nijmeijer (2x).