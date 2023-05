Een setje forse bomen als extra hindernis op laatste KLM Open in Cromvoirt

Voor de liefhebbers van de edele golfsport is het de komende dagen in alle opzichten smullen geblazen op de Bernardus in Cromvoirt. De KLM Open strijkt er vier dagen neer op de prestigieuze golfclub . De verwachte noordenwind en een setje vers geplante bomen kunnen de strijd om de zege spannender maken dan ooit.

Aan luxe geen gebrek op ‘De Bernardus’. Alles moet er top zijn, was de insteek toen ondernemer Robert van der Wallen de aan de rand van het dorpje Cromvoirt gelegen golfbaan zo’n tien jaar geleden bouwde. Zo herbergt het clubhuis een sterrenrestaurant en is de baan zelf er een uit de categorie Championship Course.

Enkele jaren na de opening in 2018 haalde de prestigieuze Brabantse club al de KLM Open voor drie jaar in huis. Bij de eerste edities (in 2021 en 2022) werd vanwege de corona gevoeligheden de naam van de hoofdsponsor nog weggelaten in wat toen daarom de Dutch Open heette.

Joost Luiten

Qua niveau maakte het allemaal niet uit. Het evenement maakt nog altijd deel uit van wat tot voor kort de European Tour heette en nu als de DP World Tour door het leven gaat. Een deel van de internationale golftop is ook dit jaar weer present op het grootste golftoernooi van het land. De Nederlandse eer moet zoals gewoonlijk vooral hoog gehouden worden door Joost Luiten. De Rotterdammer is gezien zijn drietal derde plaatsen in vorige wedstrijden op de Tour volgens de kenners in een blakende vorm.

Dinsdagmiddag liet hij alvast zijn licht schijnen op wat er van donderdag tot en met zondag verwacht mag worden op de ‘heidebaan’ van Cromvoirt. Daarbij noemde hij één opvallend nieuw element: ,,Een aantal bomen aan de binnenzijde op de twaalfde hole. En niet van die kleintjes, maar direct forse van wel twintig meter.”

Ze maken ‘de twaalfde’ volgens Luiten direct een stuk lastiger om te spelen. ,,Vorig jaar nog speelde je daar geheid een birdie (één slag onder de norm) omdat de linkerkant open lag. Door die bomen lukt dat nu niet meer zomaar. Wat een paar bomen al niet voor effect hebben.” Het is het bewijs dat bij de Bernardus kosten nog moeite gespaard worden om de baan zo uitdagend mogelijk te maken.

Noordenwind

De wind is een andere factor. Die blaast de komende dagen fors vanuit het noorden. ,,Ik vond het vandaag maar een moeilijke wind”, zegt Luiten. Net als in de wielersport vrezen toppers als hij vooral sterke zijwind. ,,Want wind mee of tegen is op zich geen probleem.”

De directie van de Bernardus zal ook blij zijn te horen dat Luiten bij zijn eerste rondgang al de nodige complimenten over de staat van de baan hoorde. ,,Hij is weer wat voller dan vorig jaar. Iets meer gras. Voor het begin van het jaar zijn het zeker goede condities om op te spelen.”

De Solheim Cup in 2026

Na deze editie verhuist de KLM Open naar The International in Amsterdam. Ook al zo’n baan waarop vooral de happy few zich thuisvoelen. Wat er voor de Bernardus overschiet op het gebied van topsport? ,,We laten ons graag verrassen”, zei general manager Sabine Riezebos onlangs. In 2026 komt in ieder geval de Solheim Cup langs. Dat is het grootste vrouwentoernooi op aarde en ook vele malen groter dan de KLM Open.

Eén ding hoop de Bernardus wel vast te houden. En dat is dat Nederlandse en Belgische toppers als Luiten Cromvoirt inmiddels weten te vinden als ideale trainingslocatie. Drie jaar KLM Open heeft de club volgens de directie van de Bernardus nog veel meer gebracht: ,,We merken dat we door dit toernooi een bucketlist baan geworden zijn. Tot in Duitsland weten ze ons inmiddels te vinden voor een dagje golf.”

KLM Open (25-28 mei): Donderdag en vrijdag: vanaf 7:30 u: eerste en tweede ronde. Zaterdag en zondag: derde en vierde ronde. Na vrijdag gaan alleen de beste 72 spelers verder.

Drie Brabanders op KLM Open Vijftien Nederlanders hebben zich weten te plaatsen voor het KLM Open. Onder hen drie Brabanders: Lars van Meijel, Rowin Caron en Lars van der Vight. Alle drie pakten ze één van de twaalf wild cards die de DP World Tour uitdeelde aan spelers uit het thuisland. Vier spelers hebben een vast plekje op de DP World Tour: Joost Luiten, Wil Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing. Van Meijel uit Best en Caron uit Oosterhout zijn professionals die spelen in een lagere Tour. Caron probeert al enkele jaren vanuit Amerika hogerop te komen. Lars van der Vight van de Eindhovensche Golf is één van de vier amateurs die is toegelaten tot het toernooi, naast de 15-jarige Gelderlander Denny Kloeth, die uitkomt voor The Duke uit Nistelrode.