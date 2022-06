Een nieuwe kans op nationaal eremetaal voor de ambitieuze, maar relaxte Tessa ter Sluis uit Sint Willebrord: ‘Wie wil er nou geen NK winnen?’

NK SquashVoor Tessa ter Sluis uit Sint Willebrord wacht komend weekend een gouden kans op haar tweede nationale titel. De 27-jarige is een van de favorieten op het NK Squash. Maar kanshebber of niet, ze probeert de druk ook een beetje bij haar weg te houden.

Ter Sluis was in elke leeftijdscategorie ooit wel Neerlands beste. De titels jeugdkampioene bij de 11-, 13-, 15-, 17- en 19-jarigen staan in de prijzenkast. Hoewel ze pas 27 is, doet ze al langer wel dan niet mee in de top van Nederland. Al op haar elfde maakte ze, namens het Rotterdamse Victoria, haar debuut in de Nederlandse eredivisie. Ze won wedstrijden op het WK en pakte dit jaar nog brons op het EK in Eindhoven met Nederland.

Het NK winnen, daar slaagde ze in 2017 in. Het was misschien wel haar mooiste moment op de squashbaan. Onverwacht klopte ze de Veldhovense Milou van der Heijden. ,,Het was mijn eerste NK-finale, eigenlijk waren er helemaal geen verwachtingen", blikt Ter Sluis terug. ,,Van Milou had ik destijds nog geen game gewonnen. En dan win je ineens, totaal onverwacht... Natuurlijk was het brons op het afgelopen EK met Nederland ook schitterend, maar een NK winnen heb je helemaal zelf voor elkaar gekregen.”

Vreugde na het brons met Nederland op het afgelopen EK in Eindhoven.

Sta-in-de-weg

De lijst aan NK-titels had voor Ter Sluis nog een stuk langer kunnen zijn, ware het niet dat Van der Heijden de afgelopen jaren een sta-in-de-weg bleek te zijn in de eindstrijd. Ter Sluis verloor drie NK-finales van haar Brabantse collega. Dit weekend krijgt de Willebrordse Ter Sluis - achter Van der Heijden als tweede geplaatst - een nieuwe kans.

Quote Eén keer heb ik de finale niet gehaald, toen vond ik dat heel moeilijk. Ik sta er nu iets relaxter in Tessa ter Sluis

Het NK is, zeker voor een relatief kleine sport als squash, belangrijk. ,,Het is het grootste toernooi van Nederland. Zoveel grote wedstrijden zijn er nou ook weer niet. Bovendien is het belangrijk voor de nationale ploeg. Je moet het NK spelen om in de selectie te komen.” Om er na een korte stilte nog aan toe te voegen: ,,En wie wil er nou niet de beste van Nederland worden? Dat is iets heel moois.”

De missie in Amsterdam, waar ze vrijdag in de kwartfinale voor het eerst in actie komt, is duidelijk. Ter Sluis wil vechten voor haar tweede nationale titel: ,,Ik kom niet naar het NK om de finale te verliezen. Winnen, dat is mijn doel. Maar ik probeer mezelf niet te veel druk op te leggen. Eén keer heb ik de finale niet gehaald, toen vond ik dat heel moeilijk. Ik sta er nu iets relaxter in. Als je jezelf gaat afstraffen als er iets niet lukt, dan ga je niet beter squashen.”

Toernooien in de VS en Canada

Ter Sluis, die fulltime bezig is met haar sport, heeft haar ambities nooit geheim gehouden. Ze wil binnen vijf jaar naar de de top-twintig van de wereldranglijst. Dit jaar speelde ze al toernooien in Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Engeland. ,,Als je fulltime bezig bent met de sport, laat je alles vallen om bij een toernooi te zijn. Neem het toernooi in Amerika, daar hoorde ik pas twee dagen van te voren dat ik mee mocht doen. En ook al ben je dan niet op je best, je gaat hoe dan ook. De PSA World Tour verwacht dat ook van je als je op de reservelijst staat”

Wat dat betreft is een NK toch een stuk praktischer: ,,Ik pak de auto vanuit Den Haag (waar ze woont, red.) en binnen veertig minuten ben ik in Amsterdam.” En wie weet gaat er zondag een nieuwe nationale titel mee terug in de kofferbak.

Squash-speelster Tessa ter Sluis.