Een mooi seizoen, maar net geen landstitel voor Bredase rugbyers

AMSTERDAM - Spannend was het tot het laatste fluitsingnaal, maar uiteindelijk grepen de Colts van de Bredase Rugby Club (BRC) net naast de landstitel. Eemland was in de oudste leeftijdscategorie bij de jeugd nipt met 17-20 te sterk. Dat zorgde na afloop voor een traantje.

,,Trots”, dat is BRC-coach Arno van Beek ondanks de nederlaag in de finale in Amsterdam op zijn jongens. ,,Ze hebben ervoor gestreden tot het einde en alles gegeven wat ze hadden. Meer kun je niet van de jongens vragen. Ze hebben een mooie prestatie geleverd en zijn het tweede team van Nederland.”

Traantje wegpinken

Dat besef zal later bij de spelers nog wel komen, maar zaterdagmiddag kort na de wedstrijd overheerste de teleurstelling. Dat beaamt ook aanvoerder Tobias de Prieëlle na afloop. ,,Verliezen met zo’n klein verschil is heel zuur. Dit is de wedstrijd waar je heel het seizoen, heel de jeugd naar toe leeft. Ik heb wel even een traantje weggepinkt.”

BRC en Eemland waren aan elkaar gewaagd. Al drie keer eerder dit seizoen stonden beide teams tegenover elkaar. De eerste twee keer won Eemland nipt met 28-33 en 26-22. Het laatste onderlinge treffen voor de finale eindigde in een gelijkspel: 35-35. En ook zaterdagmiddag gingen beide teams gelijk op. Dan weer stonden de Brabanders op voorsprong (5-0 en 17-15), dan was het weer Eemland dat de leiding nam (5-10, 10-15 en 17-20).

Kans niet gepakt

,,Achteraf gezien hebben we het laten liggen in de fase dat zij twee gele kaarten kregen”, denkt de 18-jarige aanvoerder. ,,Toen hadden we moeten doordrukken, maar die kans hebben we niet gepakt. Voor de buitenstaander was het een mooie wedstrijd.” Alleen leverde het BRC geen landstitel op. Er stonden vaker jeugdteams van de Bredase vereniging in de finale, maar die winnend afsluiten lukte tot op heden niet.

Vier jaar geleden stond het team van Van Beek ook in de finale, maar verloor toen na shoot-outs van The Dukes. ,,Ik heb uitgelegd wat ze te wachten stond. Het is drukker dan ze gewend zijn. De spelers moesten zich focussen op hun eigen spel en de eerst volgende actie. Niet bezig zijn met winnen, want dat is een uitkomst. Dan ga je verkrampen. Ze hebben het goed gedaan, maar er was er eentje beter. Mijn spelers mogen trots zijn op hun prestatie.”

Quote Je moet het niet groter maken dan het is en gaan stressen Tobias de Prieëlle, BRC

Last van spanning hadden de rugbyers inderdaad niet volgens de aanvoerder. ,,Er was gezonde spanning, maar niet buitenproportioneel. Heen zijn we met de auto gegaan en toen zaten we onderling in de groepsapp berichten te sturen. Je moet het niet groter maken dan het is en gaan stressen. Zelf haalde ik soms ook energie uit het publiek. Ik voelde er geen extra druk door.”

Jeugdspeler van het seizoen

Ondanks de verloren finale hield De Prieëlle toch een prijs over aan het seizoen. Hij is uitgeroepen tot jeugdspeler van het seizoen. ,,Dat is vet.” De jeugdinternational heeft de ambitie om in het buitenland te gaan rugbyen. ,,Maar eerst moet ik mijn middelbare school afmaken. Het lijkt me heel gaaf om in Frankrijk te spelen.”

Zo ver is het nog niet. Volgend jaar gaat hij, net als veel teamgenoten, naar de senioren en hoopt dan in het eerste terecht te komen. Maar eerst moet de verloren finale worden verwerkt. ,,Eerst deze bittere pil doorslikken en dan verder.”