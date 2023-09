Een monstertocht door de Alpen werd voor Emese Timmermans nóg zwaarder door onweer boven haar hoofd

Emese Timmernams (25) schuwt het gevaar niet. De sportieve beroepsmilitair uit Tholen houdt van trailrunning. Een sport die heel wat meer gevaren herbergt dat een normale hardloopwedstrijd. Eerder deze zomer liep ze 21 uur door de bergen en knokte ze zich naar de finish, terwijl onweersbuien vlak over haar hoofd trokken. Ze vertelt zelf over deze angstaanjagende en bijzondere ervaring. ,,Op adrenaline, ook van boosheid, heb ik mijn race vervolgt.”

Emese Timmermans is voor de duvel niet bang. Met een voorbereiding die grotendeels in ons vlakke landje heeft plaatsgevonden trok ze richting Oostenrijk. ,,Aanvankelijk wilde ik debuteren op de Eigertrail. Die is qua lengte wat korter dan deze 100 van Innsbruck, maar zo extreem dat ik besloot om naar Innsbruck te gaan. Mijn voorbereiding bestond uit het lopen van een 12-uurs challenge. Hier kwam ik tot 78 kilometer. Nee, ijle lucht en lange beklimmingen heb ik niet gedaan. Mijn vriend woont in Westervoort en samen met hem liepen we urenlang op een voormalige vuilstort bij Velp. Die was wel 30 meter hoog”, lacht de sportieve beroepsmilitair.

Veiligheidsbriefing

Aangekomen in haar startplaats vond, mede door de ongelukken die dit jaar deze sport troffen, een gedegen veiligheidsbriefing plaats. ,,Er werd gecheckt of ik alle spullen bij me had die je verplicht mee moest nemen. Op het laatste moment moest ik nog een waterdicht jack kopen. Ook kregen we een pamflet mee over hetgeen je moet doen bij onweer. Dat bleek vanuit een vooruitziende blik. Tenslotte moest ik het centrale nummer bellen, zodat zij mij konden bereiken op de berg als er calamiteiten zouden ontstaan.”

Om exact middernacht vertrekken 125 deelnemers voor deze loodzware opgave. Achterin het veld ‘dieselt’ Timmermans lekker mee. ,,Na verloop van tijd begon ik deelnemers in te halen, maar het was vooral strijden tegen de klok. Bij de schaarse verzorgingsposten moest je binnen een afgesproken tijd aankomen. Dat lukte wel, maar de marge werd steeds kleiner. Ik was constant van post naar post aan het knokken om het te halen. Op 68 kilometer liep ik op grote hoogte in de sneeuw naar de post met de naam Hoadl. Daar had ik drie minuten speling en was ik de laatste die door mocht.”

The Final Countdown

Timmermans moest daarna door naar de controlepost op 94 kilometer. ,,Dat werd mentaal wel een dingetje, Je loopt dan in een nieuw level. Vandaar dat ik via mijn oortjes het nummer ‘The Final Countdown’ heb beluisterd. Dat luisteren werd plots bemoeilijkt door een heftige onweersbui. ,,In het begin zaten er tientallen seconden tussen flits en knal. Later moest ik daadwerkelijk uit de open vlakte en mijn stokken plat leggen. Flitsen boven mijn hoofd en vrijwel direct de donder. Bij een hut aangekomen bleek de organisatie al verdwenen en liep ik alleen op de wereld. Op adrenaline, ook van boosheid, heb ik daarna zelf mijn race vervolgt. Het bleek dat de wedstrijd was geannuleerd door dit Alpenonweer. Het sms-je met die mededeling kreeg ik veel te laat. Hoe dan ook, ik heb de finish bereikt!”

