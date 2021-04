Een kleine misstap werd squashster Ter Sluis fataal: ‘Verschrikkelijke nacht met kloppende teen’

Tessa ter Sluis (26) was hard op weg om de eindzege in de Eredivisie Squash te pakken. Een vervelende blessure zorgt ervoor dat de Willebrordse daar even niet meer aan denkt.

Of die eindzege in de Eredivisie Squash niet al zo goed als in the pocket is, vroeg uw verslaggever zich af. Tessa ter Sluis had eind maart na afloop van de derde van totaal vier speelrondes een enorme voorsprong opgebouwd. De Willebrordse wilde van een Eredivisie-zege (door corona in een strenge bubbel individueel afgewerkt in plaats van in teams) echter nog niets weten.

Ja, de eerste twee rondes werden overtuigend gewonnen. Maar over haar spel in speelronde drie was Ter Sluis absoluut niet tevreden én de beste squashster van Nederland Milou van der Heijden deed voor de eerste keer mee aan dit ongewone Eredivisie-seizoen. Van der Heijden uit Veldhoven liet de eerste twee speeldagen schieten door een blessure, maar toonde daarna met een finalewinst op Ter Sluis hoe sterk zij is. Daar komt nog bij dat de squashbond hardop nadenkt om een vijfde ronde toe te voegen aan het speelschema.

Quote Ik ga hinkelend en stampend door het huis Tessa ter Sluis (26)

,,Ik ga voor een revanche voor de afgelopen speelronde”, was Ter Sluis dus strijdvaardig aan de vooravond van speelronde vier. Maar met een blessure hield toen niemand rekening… Op zaterdagmiddag ging het fout in de finale tegen Van der Heijden. Liefhebbers van het spelletje zagen via een livestream van de squashbond dat Ter Sluis zich lelijk verstapte. Een pijnkreet volgde en de wedstrijd werd stilgelegd. Niet veel later ging er een streep door de finale, met Van der Heijden als aangewezen winnaar.

Zware kneuzing

Na een ‘verschrikkelijke nacht met een kloppende teen’ vertelt de nummer 65 op de wereldranglijst zondagochtend over het vreemde moment op de Amsterdamse squashbaan. ,,Ik snap nog altijd niet wat er gebeurd is, heb het vanochtend nog een paar keer teruggekeken. Zaterdagavond ben ik naar de huisartsenpost geweest. Mijn voet is niet gebroken maar wel zwaar gekneusd. Wat me nu te wachten staat? Rusten en niet te zwaar belasten. Minimaal een week. En dan kijken hoe snel ik herstel.”

Volledig scherm Tessa ter Sluis, squashster uit Sint Willebrord. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Een flinke domper voor de in Den Haag wonende squashster die zich juist wilde meten met haar concurrente Van der Heijden. ,,De eerste wedstrijden van dit weekend speelde ik goed maar ik stond niet veel onder druk. Die vorige finale tegen Milou voelde meer als een battle tegen mezelf. En nu deze blessure… Terwijl dat juist de wedstrijden zijn waar ik er wil staan.”

Zo’n kwetsuur komt altijd ongelegen, maar met een eventuele vijfde speelronde, een mogelijk NK (de squashbond moet afwachten of dat georganiseerd mag worden) en een groot internationaal toernooi in Egypte in het verschiet, was een slechtere timing moeilijk denkbaar.

Broer Marc ter Sluis werd in de afgelopen speelronde al vroeg uitgeschakeld, hij stond niet fit op de baan. De eindzege in de Eredivisie Squash is voor hem verder uit beeld verdwenen. Hoe Tessa er nu voor staat? Áls er een vijfde speelronde komt, moet zij de finale halen om de competitie te winnen, berekende ze al. Maar in werkelijkheid liggen haar gedachten nu bij haar pijnlijke voet. ,,Ik ga hinkelend en stampend door het huis.” Eerst maar eens afwachten hoe dat zich ontwikkelt.