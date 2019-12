Een cyclocross in Rucphen, 'De mensen zeiden: waar begin je aan’

NK VeldrijdenDe Binnentuin in Rucphen is op 11 en 12 januari het strijdtoneel van het NK veldrijden. In deze serie tellen we af richting die titelstrijd, nu nog 15 dagen. Vandaag: Giel van Ginneken (75), de bedenker.

Een veldrit in Rucphen. Wie bedenkt zoiets? En vervolgens: hoe timmer je die in elkaar. Het antwoord kan gegeven worden door Giel van Ginneken, de man die begin dit decennium samen met zijn schoonzoon Rini van Peer aan de wieg stond van de eerste editie van de Cyclocross Rucphen. ,,Samen bezochten we uit pure liefhebberij al alle crossen in België", zo begint hij zijn verhaal over de geboorte van een veldrit.

Volledig scherm Stan Godrie in actie tijdens de eerste cyclocross in Rucphen. © RAMON MANGOLD

Toen de timmerdocent burgemeester Rinus Everaers begin 2010 tegen het lijf liep, borrelde het idee van een eigen cross in de gemeente op. De burgervader, tevens voorzitter van het wielerdistrict, zag zoiets wel zitten en Van Ginneken aarzelde niet om die voorzet binnen te koppen.

,,We zijn begonnen met een verkenning. Waar kunnen we een parkoers uitzetten? Waar moeten we aan denken?" Van Ginneken en zijn schoonzoon gingen langs bij wethouder Jan Suijkerbuijk, bij oud-wielrenner Rini Wagtmans, bij oud-crosser Pierre Frijters voor het inwinnen van adviezen. ,,Het eerste wat je dan van iedereen te horen krijgt is: waar begin je aan? Je haalt jezelf een hoop werk op de hals. Maar ik was inmiddels zo idolaat van het idee om zelf een cross te organiseren in Rucphen dat ik toch verder ben gegaan."

Anderhalf jaar was hij vervolgens 'dag en nacht' bezig met het op poten zetten van het evenement. Hij roemt skihal-eigenaar Niki Broos als de man die de cross in de oprichtingsfase financieel heeft gered. Hij vertelt van de doorslaggevende morele steun van de Vlaamse crosser Bart Aernouts. ,,We hadden al snel gekozen voor het terrein rondom de put achter de skiheuvel. Schuine kantjes, weiland, bosschages. Daar moest iets van te maken zijn. We vroegen of Bart een keer wilde komen kijken. Hellingen die ons veel te steil leken, pakte hij gewoon fietsend. Bart was enthousiast. Toen we daarna te horen kregen dat Belgische organisators het wel zagen zitten om bij ons in te stappen, wist ik het zeker: hier moesten we vol mee doorgaan. Maar dan wel zelf."

Na anderhalf jaar voorbereiden was het zaterdag 21 januari 2012 eindelijk zover. ,,Dat het die dag zo hard regende was voor mij wel een domper", geeft Van Ginneken toe. Maar een succes was de eerste editie zonder meer. Bart Aernouts won ook nog eens. Dankzij een slippertje van Tom Meeusen. ,,Ik kom nog bij Bart thuis", zegt Van Ginneken over de emotionele band die hij heeft met de geboorte van de cross.