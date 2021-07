Een Bredase waaghals op een fixed gear fiets, zonder remmen: ‘Mijn vriendin vroeg of ik gek was geworden’

Met 50 kilometer over oneffen straatstenen van een stad knallen, in een flinke groep fietsers die strijden om de winst. En dat zonder remmen. Of Doornbusch (31) weleens raar wordt aangekeken als hij op feestjes vertelt dat hij aan fixed gear races meedoet? ,,Mijn vriendin vroeg of ik gek was geworden.” Morgen start het nieuwe seizoen van de NL Crit Series, een reeks fixed gear races. Ook Doornbusch zal aan de start verschijnen in Rotterdam. Hij eindigde al eens als vierde in het eindklassement.