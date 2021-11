Een boek om een hoofdstuk als wielerfotograaf af te sluiten: ‘Geen getob meer aan mijn kop’

In de jaren vijftig was het voor een jonge jongen niet moeilijk om in de ban te raken van de wielersport. De kleine Rein Lambregts werd door zijn vader meegenomen naar het sportpaleis in Antwerpen en was verkocht. Henk Theuns raakte als buurjongetje van Rini Wagtmans betoverd door de wereld van snorrende wieltjes en geurende massageolie.