Een bijna ouderwets wielerfeest bij de Ronde van Standdaarbuiten met Jasper de Laat als winnaar

Eindelijk konden er weer rugnummers opgespeld worden. Wat de eerste koers in West-Brabant na corona leerde was dat oude rekeningen blijven openstaan.

De finale van de 72e editie van de Ronde van Standdaardaarbuiten werd zondag mede gekleurd door een vete tussen Nick van der Meer en Raymond Kreder, met winnaar Jasper de Laat uit Tilburg als lachende derde. Van der Meer won in 2018 in Oud-Gastel op een manier die Kreder niet zinde. Oud-coureur en ploegleider Pierre van Est vond beide streekrenners niet slim koersen. ,,Nu verliezen ze alle twee.’’

Nispenaar Van der Meer baalde van de ontknoping, waarin hij en Kreder hun vijf medevluchters in de ultieme rondjes om de hoek zagen verdwijnen. ,,Ik was hier in 2015 winnaar en had het kunstje graag nog eens overgedaan.’’

Van der Meer koos vrijwel uit het vertrek het hazenpad, samen met Joren Bloem en Jasper Schouten. Ook bij de tweede vlucht van de dag was hij erbij. Yanne Dorenbos, Arne Peters en de snelle Martin Pluto waren eveneens aan boord. Zevenbergenaar Kevin Reuvers wist dat hij met Kreder, Van der Meer en De Laat in de spits van de race zijn karretje moest aanhaken. ,,Tegelijkertijd weet je dat het lastig wordt om te winnen. Die mannen zijn sneller dan ik in de sprint.’’

Wielerfeest

Het waren allemaal bespiegelingen die horen bij een wielerfeest. Voorzitter Louis Koevoets (75) van het plaatselijk wielercomité was een tevreden mens, met een peloton van zowat 130 elite en beloften aan het vertrek. Ook in de andere categorieën werd massaal ingeschreven. ,,Daar doe je het allemaal voor.’’

Het feest begon al bij de rand van het dorp, met een ruime parkeergelegenheid die vrijwel tot de laatste plaats bezet was. Tussen al het blik renners die zich opwarmden op de rollen. Ook de verkoopwagen met Brabantse friet had er een plekje gevonden. Vaderlandse meezingers die van heinde en verre waren te horen.

Terras

Verderop, op het terras van café Kerkzicht, is het genieten voor de trouwe wielersupporters Ad van Meer uit Dinteloord en Rucphenaar Jan den Ouden van de koers. Echte liefhebbers zijn het. ,,Wij slaan geen koers over. We zijn een paar weken terug ook naar die vuilnisbelt geweest.’’

Het NK in Drenthe vonden ze niks. En vorige week bij een omloop in de buurt van Antwerpen zat het ook al niet mee. ,,Door onweer op het laatste moment afgelast.’’

Onder de parasol van Mort Subite is het wel fijn toeven. Verhalen over oude tijden, met Peter Post in het Antwerpse Sportpaleis. De koersen die tijdrijder Bart van Est won. Volgende week staat voor de mannen de Volta Classic in Eijsden op het programma. ,,Dat was vroeger de Hel van het Mergelland.’’

Leidersprijs

Ondertussen pakt Van der Meer voldoende punten voor de leidersprijs. De omroeper van dienst kondigt acht ronden voor het einde een Superrrrpremie aan die Kreder met gemak wint. In de finale zijn beide ervaren coureurs er plots niet meer bij, vanwege het akkefietje van weleer. De Laat, die twee jaar geleden zijn profambities definitief aan de kant zette, is het snelste op de streep. ,,Het was een pittige finale. Ik kwam als derde uit de bocht maar had net genoeg over om tot aan de meet door te trekken.’’