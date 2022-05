Een 49-jarige werptrainer die zo nu en dan ook nog zelf gooit, tilt Twins naar een hoger niveau

Vorig jaar verscheen Elton Koeiman nog vijf keer als werper op de heuvel en speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Europa cup. Dat klinkt op zich niet bijzonder, ware het niet dat Koeiman inmiddels 49 is en vorig jaar niet als speler, maar als werptrainer verbonden was aan Neptunus. Dit jaar vertolkt hij die laatste rol bij honkbalclub Twins en dat heeft zichtbaar effect.

Na een mooi jaar bij Neptunus wilde oud-international Elton Koeiman eigenlijk een tussenjaar nemen. Dat wat totdat Twins-hoofdcoach Adonis Kemp hem belde of hij de werpers van de club uit Oosterhout niet naar een hoger niveau wilde helpen. Koeman zwichtte.

Na vier competitierondes is de invloed van Koeiman al goed zichtbaar bij Twins. De resultaten zijn tot nu toe uitstekend met de 4-12-zege bij Neptunus van afgelopen zondag als uitschieter. ,,Ik wil iedereen laten gooien. De taken zijn duidelijk verdeeld in de rotatie. Controle is belangrijk, want wijd is niet te verdedigen. Durf die slagbal te gooien. We hebben al wat nieuwe dingen gebracht in het leerproces", legt de Bredanaar die bij honkbalclub JEKA begon uit.

Koeiman weet alle werpers scherp te houden en geeft ze ook de nodige innings. Het euvel dat het in de latere innings toch nog fout ging na een sterk optreden van de startende werper, lijkt tot het verleden te behoren. Het closen is beter verzorgd en ook worden er beduidend minder vrije lopen weggeven, zo blijkt uit de eerste duels van dit seizoen. Niet voor niets noemde Kemp zijn assistent een ‘superaanwinst’ voorafgaand aan het seizoen. ,,De druk weghalen en lekker spelen moet het devies zijn", geeft Koeiman aan. ,,En het geloof in jezelf en weet dat er iemand achter je staat als het even niet honderd procent gaat. Daarom wil ik een band met de werpers opbouwen en mijn ervaringen delen.”

Ervaring

En ervaring heeft de Bredanaar genoeg. Hij was verschillende periodes actief voor Twins en Neptunus, maar speelde ook bij ADO, Sparta/Feijenoord, PSV, The Hawks en Pioniers. In 1995/ 96 viel hij af voor de Olympische selectie van Atlanta. Werd daarop wederom geselecteerd, maar het bleef bij een paar toernooien voordat In 1997 het noodlot toesloeg. Een blessure zou hem zeven jaar aan de kant zou houden.

,,Ik ben blijven trainen en via de fysiohulp van Pjotr Goossens en een aangepast programma heb ik geprobeerd om de pijn in mijn werparm zoveel mogelijk te omzeilen. Dat betekende wel dat ik met een andere werpbeweging terugkwam in 2005", blikt hij terug op die periode.

Uit die tijd heeft hij ook lessen getrokken voor zichzelf, die hij ook mee wil geven aan jonge spelers. ,,De les die ik de jeugd meegeef is dan ook om zodra je een pijntje voelt dit meteen te melden. Niet bang zijn om je plaats tijdelijk te verliezen door een eventuele blessure te verhullen. Dat vereist een goede verstandhouding met je coach. Ik hecht daar veel waarde aan die vertrouwensband en spreek veel met ze. Ook privé wil ik op de hoogte zijn.”

En of Koeiman zelf zijn kunsten op de heuvel dit seizoen ook nog een keer laat zien bij Twins? Dat blijft voorlopig de vraag. Deze week is er tegen HCAW weer een nieuwe kans. Maar zolang de jonge werpers van Twins het onder zijn begeleiding zo goed blijven doen, is een invalbeurt van Koeiman niet nodig.