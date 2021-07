Duiters Gross verrast bij goedlopend Twins: ‘Je gelooft niet dat hij pas twee jaar werpt’

,,Toen ik naar Eindhoven verhuisde zocht ik een club in Nederland en maakte Dave Janssen me attent op zijn club. Aan het eind van het vorig seizoen maakte ik een proeftraining mee en speelde nog twee wedstrijden en mocht blijven. Ik heb er geen spijt van. Iedereen is aardig en ik ben goed opgevangen en beter gaan presteren. Ook dat ze een starter van me hebben gemaakt. Ik zou aanvankelijk als reliever later in de wedstrijden worden ingezet. Met vertrouwen gaan we de laatste duels tegen Pirates en Neptunus tegemoet. Dat is een echte uitdaging. Net als dat we HCAW ontmoeten, belangrijk voor plaatsing.”

Opmerkelijk

Hij bleek zoveel potentie te hebben dat Twins in de winter meteen doorpakte. Aerts: ,,Tijdens de wintertraining in de zaal zagen we dat er meer in zat en gingen we werken aan een rol als starter. Met hem konden we het plaatje invullen en onze geroutineerde Japanse werper gebruiken om de wedstrijden in het slot te gooien. We hadden in de loop van het seizoen pech met wat kleine blessures maar nu zien we weer een groep die zeer gretig is, aan zichzelf wil werken en voor het presteren gaat.”