DSE walst over Baronie heen, Bavel ligt uit de beker

BEKER

Bavel - Berkel 1-2 (0-1)

Bavel kwam in de bekerwedstrijd snel op achterstand. Berkel had veel balbezit en ze stonden erg verdedigend. De thuisploeg kon hier niet doorheen komen. Na rust bleef Berkel verdedigen. In de 70ste minuut kwam Berkel eruit en scoorde de 0-2. In de 90ste minuut scoorde Guusje Raaijmakers de 1-2, maar Bavel kon uitschakeling in de beker niet meer voorkomen. "We hebben geknokt in deze wedstrijd, maar we creëerden te weinig kansen en we kwamen niet door de verdediging heen", aldus trainer Mark van Gils.